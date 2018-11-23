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Во Флориде два человека погибли в результате стрельбы у магазина
Новости Беларуси. Во Флориде неизвестный открыл стрельбу у магазина: два человека погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел возле супермаркета в городе Браунсвилл. Мужчина достал оружие, сделал несколько выстрелов в толпу, а затем скрылся.
Полиция приступила к расследованию произошедшего. О задержании подозреваемого в нападении пока не сообщается. Причина, по которой мужчина открыл огонь по людям, также неизвестна.
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Новости Беларуси. Во Флориде неизвестный открыл стрельбу у магазина: два человека погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел возле...
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