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Во Флориде два человека погибли в результате стрельбы у магазина

24.11.2018 16:04 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Во Флориде неизвестный открыл стрельбу у магазина: два человека погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Флориде два человека погибли в результате стрельбы у магазина

Инцидент произошел возле супермаркета в городе Браунсвилл. Мужчина достал оружие, сделал несколько выстрелов в толпу, а затем скрылся.

Во Флориде два человека погибли в результате стрельбы у магазина

Полиция приступила к расследованию произошедшего. О задержании подозреваемого в нападении пока не сообщается. Причина, по которой мужчина открыл огонь по людям, также неизвестна.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Во Флориде неизвестный открыл стрельбу у магазина: два человека погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел возле...
 
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