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Совбез ООН предоставил КНДР послабления по санкциям
Новости мира. Исключения будут сделаны в рамках проекта по соединению железных дорог Южной и Северной Корей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сеул запросил возможность доставки в страну топлива и других материалов, необходимых для проведения оценки состояния железных дорог двух государств в месте их соединения. Сейчас поезда не курсируют между этими странами, однако в апреле лидеры Южной и Северной Корей договорились объединить железные дороги.
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Новости мира. Исключения будут сделаны в рамках проекта по соединению железных дорог Южной и Северной Корей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сеул...
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