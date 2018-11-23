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Российский лоукостер «Победа» отозвал заявку на полеты в Минск

24.11.2018 17:20 — Разное | Ежедневник  
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Российский лоукостер «Победа» отозвал заявку на полеты в МинскМинск">

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Лоукостер "Победа" самостоятельно отозвал допуски на полеты из Москвы в Шарджу (ОАЭ) и Минск (Беларусь), из Санкт-Петербурга в Минск и Штутгарт (Германия), из Калининграда в Женеву (Швейцарию) и Лондон (Великобритания).

Об этом говорится в приказе Министерства транспорта РФ.

"Самостоятельный отзыв допуска перевозчиком", - говорится в причинах отзыва.

Что касается рейса Москва - Минск, то это уже не первый раз, когда перевозчик планирует открыть полеты по этому направлению. "Победа" в 2015 году не смогла открыть полеты из Москвы в Минск из-за того, что не договорилась с "Белавиа" по тарифам на перевозку пассажиров. Согласование пассажирских тарифов - одно из условий для получения аккредитации от авиавластей Беларуси. Летом 2016 года "Победа" отказалась от этих допусков, пишет ТАСС.

 
Теги: Минск
 
 
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Лоукостер "Победа" самостоятельно отозвал допуски на полеты из Москвы в Шарджу (ОАЭ) и Минск (Беларусь), из Санкт-Петербурга в Минск и Штутгарт (Германия), из...
 
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