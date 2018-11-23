Белорусские предприятия обложил санкциями «Россельхознадзор»

пишет tut.by, «в связи с выявленными повторно нарушениями» Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки продукции с четырех предприятий: С 24 ноября,tut.by, «в связи с выявленными повторно нарушениями» Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки продукции





— ИООО «Беловежские деликатесы» — повторное выявление кокцидиостатиков (динитрокарбанилида) в колбасных изделиях из мяса птицы;





— ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» — повторное выявление кокцидиостатиков (динитрокарбанилида) в мясе птицы;





— ОАО «Птицефабрика «Дружба» — повторное выявление кокцидиостатиков (декоквината, динитрокарбанилида, толтразурила сульфона) в мясе птицы и выявление тетрациклина в мясе птицы;





— ОАО «Слуцкий мясокомбинат» — повторное выявление тетрациклина в говядине.





Кроме того, Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, поставляемой с нижеперечисленных предприятий:









— ОАО Агрокомбинат «Дзержинский» — выявление превышения КМАФАнМ в мясе птицы;





— ОАО «Беловежский» — выявление хинолонов (марбофлоксацин, норфлоксацин, энрофлоксацин) в колбасных изделиях, а также выявление тетрациклина в говядине;





— ОАО «Березовский сыродельный комбинат» — выявление хлорамфеникола в сыре;





— ОАО «Дятловский сыродельный завод» — два случая выявления превышения массы натамицина на единицу площади поверхности сыра;





— ООО «Мясокомбинат Поставский» — выявление бактерий группы кишечной палочки и превышения КМАФАнМ в говядине, а также выявление тетрациклина в говядине;









— ОАО «Пинский мясокомбинат» — два случая выявления тетрациклина в говядине;





— ОАО «Слонимский мясокомбинат» — выявление не заявленной на маркировке ДНК свиньи в консервах говяжьих.



