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Белорусские предприятия обложил санкциями «Россельхознадзор»

24.11.2018 17:47 — Разное | Партизан  
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В продукции одиннадцати белорусских предприятий выявлены нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и России. Об этом сообщила российская Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

С 24 ноября, пишет tut.by, «в связи с выявленными повторно нарушениями» Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки продукции с четырех предприятий:

— ИООО «Беловежские деликатесы» — повторное выявление кокцидиостатиков (динитрокарбанилида) в колбасных изделиях из мяса птицы;

— ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» — повторное выявление кокцидиостатиков (динитрокарбанилида) в мясе птицы;

— ОАО «Птицефабрика «Дружба» — повторное выявление кокцидиостатиков (декоквината, динитрокарбанилида, толтразурила сульфона) в мясе птицы и выявление тетрациклина в мясе птицы;

— ОАО «Слуцкий мясокомбинат» — повторное выявление тетрациклина в говядине.

Кроме того, Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, поставляемой с нижеперечисленных предприятий:


— ОАО Агрокомбинат «Дзержинский» — выявление превышения КМАФАнМ в мясе птицы;

— ОАО «Беловежский» — выявление хинолонов (марбофлоксацин, норфлоксацин, энрофлоксацин) в колбасных изделиях, а также выявление тетрациклина в говядине;

— ОАО «Березовский сыродельный комбинат» — выявление хлорамфеникола в сыре;

— ОАО «Дятловский сыродельный завод» — два случая выявления превышения массы натамицина на единицу площади поверхности сыра;

— ООО «Мясокомбинат Поставский» — выявление бактерий группы кишечной палочки и превышения КМАФАнМ в говядине, а также выявление тетрациклина в говядине;


— ОАО «Пинский мясокомбинат» — два случая выявления тетрациклина в говядине;

— ОАО «Слонимский мясокомбинат» — выявление не заявленной на маркировке ДНК свиньи в консервах говяжьих.


 
 
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В продукции одиннадцати белорусских предприятий выявлены нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и России. Об этом...
 
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