В 24 он лучший шахматист Беларуси и берет медали на топ-турнирах

– В 2018 году я участвовал в турнире “Аэрофлот Open”. Для меня он сложился хорошо: занял первое место и завоевал путевку на старейший турнир в Дортмунде. В разные годы там играли Карпов, Каспаров, Крамник. Одним словом, вся шахматная элита.





Довольно сложно было подготовиться. Это совсем другой уровень: все, что я делал раньше, там бы не сработало. Такие шахматисты не прощают ошибок. Подготовке уделил особое внимание. Нанял секунданта. Он помогал с дебютной частью, ездил со мной в Дортмунд. Вместе мы проделали колоссальный объем работы. Как итог: своей игрой я остался доволен. Прошел дистанцию ровно.





- Сложно ли вести подготовку в Беларуси, найти тех же спарринг-партнеров?





– Чтобы становиться лучше, нужно играть со спарринг-партнерами выше уровнем, чем я. К счастью, я дорос до первого номера в Беларуси, но это же накладывает определенные ограничения. Для дальнейшего развития нужно привлекать иностранных шахматистов. А это не только непросто, но и недешево. Шахматистам из топ-30, в свою очередь, невыгодно тренироваться с игроками слабее, поэтому за часы своей игры они выставляют высокую оплату.





Здорово, что в этом году возможность поработать с иностранным тренером предоставила Белорусская федерация шахмат. В рамках подготовки к олимпиаде ее глава Анастасия Сорокина пригласила на сборы в Беларусь сильного украинского тренера Владимира Борисовича Тукмакова. Лично я сразу почувствовал результат и непосредственно с этими тренировками связываю свою победу на турнире «Аэрофлот Open».





Уверен, что если практика подготовки к соревнованиям с иностранными тренерами высокого класса продолжится, я смогу улучшать свои результаты и в будущем.





- Что привнес украинский специалист?





– Это сложно описать. Нужно начать с того, что Владимир Борисович – очень интересный человек. Он не только опытный тренер, но в прошлом и действующий спортсмен, который входил в элиту шахматистов. Такой специалист может дать множество на первый взгляд незначительных советов, которые и делают разницу. Объясняет, как вести себя в той или иной ситуации, какие решения принимать. Ведь чтобы стать отличным шахматистом, мало хорошо играть и много заниматься.





- Уровень соперников не давил психологически?





– Я все же довольно опытный шахматист, мне не 15 лет. В свои 24 я часто играл с сильными соперниками, много чего видел. Пусть и не на таком высоком уровне, но все же. Никогда не стоит переживать и думать, кто сидит по ту сторону стола. За доской все равны. Твоя задача – показать свою лучшую игру.





- Такие соревнования – это большой стресс. Удается ли разгрузиться, отдохнуть?





– Турнир в Дортмунде хорош тем, что организаторы оставляют достаточно много времени на восстановление. После каждых двух партий был день отдыха. В большинстве open’ов напротив выходных нет, а в день порой приходится играть и по две партии.





В свободное от игр время я гуляю, если есть бассейн – плаваю. Не даю себе никаких больших нагрузок. Моя задача – сделать так, чтобы со свежей головой подойти к следующему туру.





- Вернемся к турниру “Аэрофлот Open”. Не так давно было второе место в турнире Б, в этом году – безоговорочная победа в основном турнире. Что изменилось с тех пор?





– Турнир Б проходит с рейтинговым ограничением в 2550 пунктов. Когда я там играл в 2015 году, у меня был один из самых высоких рейтингов. Тогда турнир сложился для меня довольно удачно и я занял 2 место.





На следующий год дебютировал в основном турнире и набрал 50%: одну партию выиграл, одну проиграл, свел все остальные к ничьей. По итогам поднял 7-8 пунктов рейтинга, что очень неплохо. Еще сильнее удалось выступить в 2017-м году: третье место и отличные показатели.





Это не случайность. Я стал больше работать, появилась дисциплина, по-другому начал вести себя на турнирах. А главный момент – шахматы стали моей профессией. Точно знаю, что буду делать завтра. Возможно, эта уверенность помогает.





- Каковы критерии профессиональности шахматиста?





– У каждого свои рамки определения того, профессионал он или нет. Я для себя это понял на 100%, когда пересек черту 2600. После этого пришло осознание, что могу чего-то достичь.





Зарабатывать на жизнь шахматами не так просто. Очень хорошо могут жить 20-30 лучших в мире. Топ-100 живет неплохо. Их приглашают на турниры, где можно зарабатывать. Некоторые игроки пониже рейтингом добирают за счет участия в большом количестве турниров.





Также есть такая практика как приглашение на соревнования именитых шахматистов. Частенько такое практикуется в Азии. Для “лица турнира” создаются хорошие условия, за ним уже подтягиваются все остальные.





- Как проходит рабочий день шахматиста?





– Обычно я тренируюсь по 4-5 часов в день. Смотрю новые партии, разбираю дебюты. Какое-то время уходит на общую физическую подготовку. Ведь шахматы – это не только умственный труд.





Нужно иметь очень хорошую физическую подготовку. Бывает, что партии длятся по 7-8 часов. Организм устает, ты ошибешься и проиграешь. Я не сторонник тренажерных залов, но зарядка – это необходимый минимум. Шахматист должен держать себя в форме.





- Показалось, что в первой партии матча Карлсен “расшатывал” Каруана. Это хороший пример?





– Честно говоря, я бы тоже играл этот эндшпиль с любым соперником. Хотя и понятно, что шансов немного. В данном случае сказалось то, что Карлсен упустил перевес. Ему было обидно.





Вообще, норвежец силен в таких позициях. Он в, казалось бы, ничейной ситуации может найти микроскопическое преимущество, “раскачать” соперника и одержать победу. Этот фактор может стать решающим в матче. Все знают, что Карлсен очень крепок физически и способен играть долго. Это одна из его сильных сторон.





- Другой недавний крупный турнир – это Олимпиада в Батуми. Как оценивать 30-е место белорусской команды?





– Это не лучшее наше выступление. Объективно, могли показать лучший результат. Сложно на это все списывать, но нужно отметить, что нам не везло с жеребьевкой: получили в соперники много сильных команд.





А ведь готовились очень хорошо. Федерация наняла сильного тренера Владимира Борисовича Тукмакова, приводившего некоторые страны к золоту. Провели три сбора под Минском. Лично мне все понравилось: прогресс чувствуется.





- В прошлом году Минск принимал чемпионат Европы по рапиду, в 2022-м Беларусь примет Олимпиаду. Ситуация с турнирами меняется к лучшему?





– Взрослых турниров в Беларуси все еще не хватает. В этом году могу отметить только рапид-турнир мемориал Виктора Давыдовича Купрейчика. Но тенденция положительная. Видны плоды работы главы федерации Анастасии Сорокиной: многое делается для привлечения спонсоров, для шахматистов создаются хорошие условия.





Получения права на проведение Олимпиады – большой успех. Это крупнейшее соревнование, куда со всех уголков мира съедутся все сильнейшие. Уверен, Беларусь проведет турнир на высочайшем уровне. Это положительно скажется и на притоке детей в наш вид спорта, ведь весь Минск будет увешан рекламой.





Еще один плюс для наших шахматистов: за год до Олимпиады страна-организатор обязуется провести Кубок мира, где наряду с топовыми гроссмейстерами сыграют и получившие организаторскую квоту белорусы.





- Можно ли говорить, что шахматы в Беларуси становятся популярнее?





– Это действительно так. Постоянно открываются новые школы. С каждым годом занимается все больше детей. Детские шахматы – это фундамент, то, без чего не будет никакого прогресса. Важно понимать, что это приносит пользу и самим детям. Даже если ребенок не станет серьезным спортсменом, заложенные знания и навыки ему пригодятся в жизни.





- В заключении хочется поговорить о планах на будущее...





– С каждым годом я стараюсь прогрессировать, покорять новые высоты. Хочу когда-нибудь увидеть себя в топе. Это длинная дорога. Но я работаю все больше и больше, чтобы когда-нибудь прийти к выполнению этой цели.







