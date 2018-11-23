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Романчук: «Лукашенко, как опытный кукловод, сталкивает лбами экономический блок и силовиков»

24.11.2018 17:23 — Разное | Партизан  
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При этом сам остаётся на стороне последних.

Романчук: «Лукашенко, как опытный кукловод, сталкивает лбами экономический блок и силовиков»
Фото из свободного доступа
Известный экономист Ярослав Романчук считает, что противостояние силовых структур с предпринимателями и прагматиками из Совмина приближается к апогею. Бизнес-сообщество убедительно, с цифрами, фактами, результатами опросов показало, что указ N488 от 23.10.2012г. «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств», статьи Уголовного кодекса N233 об осуществлении незаконной предпринимательской деятельности и N234 «Лжепредпринимательство» — это настоящий бич для инвестиционной, производственной, финансовой и торговой деятельности.


«Клэш мотиваций, управленческих задач людей в погонах с людьми у руля Совмина неизбежен, — пишет Ярослав Романчук на своей странице в Фейсбуке. — Формально Генеральная прокуратура, МВД, КГК, КГБ, Следственный комитет и другие правоохранительные органы – это тоже правительство. По идее они должны выступать единым фронтом для достижения целей и задач, поставленных президентом.

Это в теории, а на практике сохраняется такая система принятия решений, что люди в погонах являются особой прослойкой между руководителями Совмина и А. Лукашенко. У них есть своё, особое право интерпретаций законодательных предложений и проектов документов. По факту они стали мощным, непреодолимым сито на пути конструктивных, прорыночных предложений бизнес сообщества.

Причём в отличие от министерств, которые организовали диалоговые площадки для обсуждения предложений бизнеса, правоохранительные органы не считают нужным участвовать в обсуждении число экономических вопросов с бизнесом и научным сообществом, но всё время пользуются своим особым статусом и доступом к Телу №1, чтобы не допустить урезания своих полномочий, бюджетов и инструментов контроля над производителями товаров и услуг.


Лукашенко, как опытный кукловод, сталкивает лбами экономический блок Совмина и руководителей правоохранительных ведомств. Споры и разногласия между ними уже вылились с публичное пространство, но президент по-прежнему остаётся на стороне силовиков, потому что повестка дня бизнес сообщества и прагматиков из Совмина остаётся не выполненной. При этом первый вице-премьер А. Турчин уже заявил, что указ № 488 будет отменён, но когда и что останется после него в других актах законодательства он не уточнил».


 
 
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