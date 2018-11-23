Пашинян не считает, что “в отношениях с Беларусью накалились страсти”

Пашинян в беседе с журналистами, комментируя обмен заявлениями между Ереваном и Минском. «То, что я сказал, в силе, и будет в силе», – цитирует Пашиняна “Новости Армения”. «Я не считаю, что в отношениях с Беларусью страсти накалились, и потому нечему стихать», – заявилв беседе с журналистами, комментируя обмен заявлениями между Ереваном и Минском. «То, что я сказал, в силе, и будет в силе», – цитирует Пашиняна





12 ноября Лукашенко принял посла Азербайджана в Беларуси Латифа Гандилова. И обсудил с дипломатом последнее заседание глав ОДКБ, которое прошло в Астане. При этом позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес главы Армении: «Никол Пашинян должен в правительстве просто разобраться с ситуацией. Армения возглавляет ЕАЭС и ОДКБ, очень большая нагрузка на страну, которая находится на переходном периоде. Справится ли Армения?»





Такое поведение союзника по ОДКБ крайне возмутило МИД Армении.









Ильхам Алиев, по результатам которого подписан меморандум о поставках очередной партии вооружений. 19 ноября в Минск с пятым официальным визитом прибыл президент Азербайджана, по результатам которого подписан меморандум о поставках очередной партии вооружений.





Вопрос генсека ОДКБ будет решаться на заседании 6 декабря в Санкт-Петербурге.



