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Пашинян не считает, что “в отношениях с Беларусью накалились страсти”
Об этом заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашин, комментируя возникшую напряженность между Минском и Ереваном.
«Я не считаю, что в отношениях с Беларусью страсти накалились, и потому нечему стихать», – заявил Пашинян в беседе с журналистами, комментируя обмен заявлениями между Ереваном и Минском. «То, что я сказал, в силе, и будет в силе», – цитирует Пашиняна
12 ноября Лукашенко принял посла Азербайджана в Беларуси Латифа Гандилова. И обсудил с дипломатом последнее заседание глав ОДКБ, которое прошло в Астане. При этом позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес главы Армении: «Никол Пашинян должен в правительстве просто разобраться с ситуацией. Армения возглавляет ЕАЭС и ОДКБ, очень большая нагрузка на страну, которая находится на переходном периоде. Справится ли Армения?»
Такое поведение союзника по ОДКБ крайне возмутило МИД Армении.
19 ноября в Минск с пятым официальным визитом прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев, по результатам которого подписан меморандум о поставках очередной партии вооружений.
Вопрос генсека ОДКБ будет решаться на заседании 6 декабря в Санкт-Петербурге.
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Об этом заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашин, комментируя возникшую напряженность между Минском и Ереваном.
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