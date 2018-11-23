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Пять фактов о новом мэре Минска Анатолии Сиваке

24.11.2018 16:58 — Разное | Партизан  
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Председателем Мингорисполкома стал экс-министр транспорта Анатолий Сивак. «Наша Нива» собрала несколько фактов о новом мэре столицы.

Пять фактов о новом мэре Минска Анатолии Сиваке
Анатолий Сивак. Фото Вадима Замировского, Tut.by
Родом не из Минска

Сивак родился в деревне Завойть Наровлянского района. От нее 10 км до райцентра и 30 км до украинской границы, пишет НН.

Агрогородок Завойть не вошел в зону отселения. Но до аварии на Чернобыльской АЭС здесь проживало около 900 человек, сейчас — хорошо если 300.

Сивак покинул малую родину сразу по окончании школы, но часто бывал в родной деревне. Тем более что сейчас это стало трендом и государственной политикой.


«Здесь получаешь мощную энергетическую подпитку. Здесь своя земля, природа, люди. Здесь отдыхаешь душой. Потребность приехать сюда, походить по песку, просто побыть здесь существует. Это я пытаюсь привить и своим детям, чтобы они знали свои корни. Это жизненная основа», — рассказывал он после посадки деревьев на субботнике.

Сделал карьеру в системе Белорусской железной дороги

Почти вся карьера Сивака связана с железной дорогой. Он окончил Институт инженеров железнодорожного транспорта (ныне — Белорусский государственный университет транспорта) и попал в систему Дорстроймонтажтреста. Работал строительным мастером в Бресте, затем — инженером в Могилеве. Еще в советское время попал в Минск.

В 2002—2006 Сивак был заместителем начальника железной дороги, а в 2009—2012 — возглавлял БЖД.

В период между этими должностями он успел поработать помощником Лукашенко по Минску. Это и поспособствовало сегодняшнему назначению его на пост мэра столицы. Лукашенко часто назначает руководителей регионов из числа тех, кто побывал его помощником-инспектором.

Время крупных инфраструктурных проектов

За то время, пока Сивак возглавлял Министерство транспорта (2012—2018) в Беларуси был реализован ряд инфраструктурных проектов — за китайские деньги обновлялись трассы, связывающие Минск с областными центрами, была построена МКАД-2. Причем строительные работы на этих объектах как правило завершались в срок, без больших опозданий.

Сивак как железнодорожник старался уделять больше внимания «своему» виду транспорта. И железная дорога действительно обновлялась и совершенствовалась.

Однако в других сферах, особенно с авиаперевозками, все было не настолько радужно. В частности, минский аэропорт так и не разросся до уровня регионального хаба.

Лоукосты в Беларусь так и не пришли — страна остается единственной в Европе, куда не летают дешевые авиакомпании. Но складывалось ощущение, что министру Сиваку они были не очень-то и нужны. Он возлагал надежды на развитие белорусских региональных авиакомпаний, но инициатива оказалась провальной.

Побывал за шаг от отставки

В апреле 2018 года Лукашенко фактически анонсировал отставку Сивака. Причиной тому стала коррупция в транспортной сфере. В то время за взятку был задержан директор департамента по авиации Владимир Костин.

«В системе Минтранса все чаще возникают вопросы коррупционных проявлений, — заявил Александр Лукашенко, выступая с Посланием белорусскому народу и парламенту. — Необходимо самым кардинальным образом навести там порядок. Причем раз и навсегда. Я честно скажу, что уже близок к тому, чтобы Сивака отправить туда же, куда министра лесного хозяйства. И прямо говорю, что ваше министерство жесточайшим образом находится в центре внимания правоохранительной системы в целом. Действуйте!»

Сивак признавался, что заявление Лукашенко стало тогда для него шоком. Как и сам факт коррупции в сфере авиации.

Построил жилье в «железнодорожном» доме

Сивак как министр транспорта не мог претендовать на участок в Дроздах. Тем более, что проживает в пятикомнатной квартире площадью около 110 кв. м недалеко от центра Минска, на улице Воронянского.


Панорама «Яндекса». На первом этаже — магазин «Дорорс» Белорусской железной дороги, над ним — квартиры железнодорожников.

В конце 1990-х БЖД строила здесь корпоративный дом. Сивак тогда являлся топ-менеджером Дорстроймонтажтреста. Цены на недвижимость в то время были совершенно иными, Сиваку было достаточно взять кредит на $12 тысяч в эквиваленте. 


Анатолий Сивак

Родился 19 июля 1962 года в деревне Завойть Наровлянского района.

Окончил Белорусский институт инженеров железнодорожного транспорта (1986), Академию управления (1998).

В 1986—2002 годах работал на различных должностях в Дорстроймонтажтресте Белорусской железной дороги. В 2002—2006 годах был заместителем начальника БЖД. В 2006—2009 годах — помощником Лукашенко по Минску.

В 2009—2012 годах — начальник Белорусского железной дороги. В 2012—2018 годах — министр транспорта и коммуникаций.

В ноябре 2018 года назначен председателем Мингорисполкома.



 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Председателем Мингорисполкома стал экс-министр транспорта Анатолий Сивак. «Наша Нива» собрала несколько фактов о новом мэре столицы.
 
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