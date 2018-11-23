







Уже на старте сам водитель вызвал подозрения: он сказал, что перевозит полистирол в Польшу, хотя в документах было указано, что груз должен быть доставлен в Германию.





Первым делом таможенники взвесили полуприцеп грузовика и он оказался значительно тяжелее, чем следовало бы по законам физики.









Во время детального осмотра выяснилось, что за полистирольными пакетами спрятана 641 тысяча пачек гродненских сигарет "Фест". Сотрудники таможни несколько дней подсчитывали пачки. В результате, по оценкам литовской стороны, стоимость сигарет составила около 2 млн евро. Эта контрабанда сигарет стала самой крупной среди задержанных в этом году таможней Литвы.





Водитель, гражданин Литвы, был арестован, а позже выпущен под залог под подписку о невыезде.



