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В Слуцке прошло шествие по случаю знаменитых событий 1920 года

24.11.2018 16:23 — Разное | Партизан  
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Около 50 человек прошли через Слуцк шествием в годовщину антибольшевистского восстания.

 Акция была разрешена местными властями, сообщает belsat.eu. В мероприятии приняли участие около 50 представителей демократического сообщества. Во второй половине дня ожидается концерт Лявона Вольского, солигорской группы «ХараЧакра» и минской команды ZANZIBAR. Музыканты выступят на сцене Слуцкого Дома культуры.

Акцию организовали совместно местные и столичные активисты движения солидарности «Разам», движения «За Свободу», Партии БНФ. Несмотря на разрешенный формат мероприятия, маршрут шествия был изменен и активисты не прошли по центральным улицам Слуцка.


Слуцкое вооруженное восстание, или Слуцкое восстание — попытка вооруженной обороны независимости Беларуси в районе Слуцка в ноябре и декабре 1920 года. Герои-случчане вступили в бой с большевиками за независимость Беларуси. Некоторые историки полагают, что в Слуцком вооруженном восстании принимали участие до 15-ти тысяч человек, в основном — обычные крестьяне, которые добровольно поддержали борьбу за независимость. Несмотря на недостаток вооружения и амуниции, несоразмерные количественные силы сторон, больше месяца два слуцких полка боролись с большевиками.

Официальные власти Беларуси игнорируют Слуцкое вооруженное восстание, как и все связанное с историей Белорусской Народной Республики. В сегодняшней Беларуси это событие несправедливо забыто. Слуцким повстанцам власти до сих пор не установили памятники, именами героев не назвали улицы белорусских городов.


 
 
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Около 50 человек прошли через Слуцк шествием в годовщину антибольшевистского восстания.
 
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