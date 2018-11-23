В Слуцке прошло шествие по случаю знаменитых событий 1920 года

сообщает belsat.eu. В мероприятии приняли участие около 50 представителей демократического сообщества. Во второй половине дня ожидается концерт Лявона Вольского, солигорской группы «ХараЧакра» и минской команды ZANZIBAR. Музыканты выступят на сцене Слуцкого Дома культуры. Акция была разрешена местными властями,belsat.eu. В мероприятии приняли участие около 50 представителей демократического сообщества. Во второй половине дня ожидается концерт Лявона Вольского, солигорской группы «ХараЧакра» и минской команды ZANZIBAR. Музыканты выступят на сцене Слуцкого Дома культуры.





Акцию организовали совместно местные и столичные активисты движения солидарности «Разам», движения «За Свободу», Партии БНФ. Несмотря на разрешенный формат мероприятия, маршрут шествия был изменен и активисты не прошли по центральным улицам Слуцка.









Слуцкое вооруженное восстание, или Слуцкое восстание — попытка вооруженной обороны независимости Беларуси в районе Слуцка в ноябре и декабре 1920 года. Герои-случчане вступили в бой с большевиками за независимость Беларуси. Некоторые историки полагают, что в Слуцком вооруженном восстании принимали участие до 15-ти тысяч человек, в основном — обычные крестьяне, которые добровольно поддержали борьбу за независимость. Несмотря на недостаток вооружения и амуниции, несоразмерные количественные силы сторон, больше месяца два слуцких полка боролись с большевиками.





Официальные власти Беларуси игнорируют Слуцкое вооруженное восстание, как и все связанное с историей Белорусской Народной Республики. В сегодняшней Беларуси это событие несправедливо забыто. Слуцким повстанцам власти до сих пор не установили памятники, именами героев не назвали улицы белорусских городов.



