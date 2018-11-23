Кто получает минимальную пенсию по возрасту

сообщает FINANCE.TUT.BY Это на 26 тысяч или 13% больше, чем год назад. Напомним, на начало этого года минимальная пенсия по возрасту с учетом доплаты в размере 20% от средней зарплаты составляла почти 182 рубля,FINANCE.TUT.BY





Численность пенсионеров, которые получают минимальные пенсии по возрасту, достигла 8,7% (то есть каждый одиннадцатый) от общего числа пенсионеров.





Этот показатель почти сопоставим с уровнем 2000 года, когда таких лиц было около 260 тысяч (13%). Но к 2010 году их число снизилось в шесть раз — до 42 тысяч человек или 1,7%.





Минимальная пенсия по возрасту назначается тем, у кого выработан трудовой стаж (25 и 20 лет у мужчин и женщин соответственно), но размер уплаченных страховых взносов не позволяют назначить выплаты выше минимальных.





При этом некоторые белорусы для минимизации своих расходов уплачивают страховые взносы из минимальной заработной платы. Среди них — индивидуальные предприниматели. По статистике, около 95% из них уплачивают минимальные страховые взносы, а в результате получают минимальные пенсии по возрасту.









Минимальные трудовые и социальные пенсии, которые привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума, в последний раз повышали в Беларуси с 1 ноября. Так, минимальная пенсия по возрасту с учетом доплаты в размере 20% от средней зарплаты выросла до 216,03 рубля.





Минимальные трудовые и социальные пенсии пересматривают раз в квартал, они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума.



