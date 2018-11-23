Прививки, главная областная елка, осенний призыв и пособие для детей с ограниченными возможностями. На прямую линию к заместителю председателя облисполкома Виктору Лисковичу поступило порядка 30 обращений

Сегодняшняя прямая линия, которую провел заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович, судя по сферам вопросов, оказалась максимально насыщенной: звонившие обращались и с проблемами благоустройства, жилищными вопросами, рассказывали о возникших ситуациях в сфере транспорта и землевладений. Среди десятков звонков были и те, которые особенно волновали граждан, а ответы решат и еще не возникшие вопросы.
Так, одна из звонивших жительниц области, спрашивала о прохождении срочной службы: у ее сына призывной возраст и как мать ее, конечно же, заботят условия службы.
- Это важный и правильный вопрос. Все мы родители, и многих волнует, в первую очередь, безопасность наших детей в армии. Как будет проходить их служба, где, и в том числе, какой моральный климат в части. Сейчас как раз идет осенний призыв и на срочную службу. Из Гродненского региона в ряды Вооруженных Сил Беларуси отправляются около 2 000 новобранцев. Хочу подчеркнуть, что все четко организованно - и призывные комиссии, и медицинские. Наша главная задача - направить в ряды армии молодых людей только здоровых и морально и физически. - акцентировал Виктор Лискович, отвечая на звонок.
К слову, морально-психологический климат в армии - это не только на срок непосредственно срочной службы. Комфортная в этом смысле служба должна становиться фундаментом для воспитания молодого гражданина и после демобилизации, подчеркивают эксперты.
- Присутствуя на присягах, мы становимся свидетелями знаковых эпизодов - исполнение государственного гимна происходит на белорусском языке, его поют по памяти. Я уверен, это ощущение долга Родине солдаты проносят до самого окончания службы, и приносят уже в свои молодые семьи. Этот принцип преемственности традиций несет в себе определяющее значение, - отметил Виктор Лискович.
Еще одним вопросом нынешней прямой линии стали приближающиеся праздники. А именно - главная областная елка, которая традиционно проходит в Гродно.
- Списки приглашенных уже составлены - на нынешний праздник со всего региона в Гродно приедут 580 детей. Это самые талантливые школьники, гимназисты, победители творческих конкурсов и научных олимпиад, добившиеся результатов в том числе и в спорте; также среди участников главных новогодних торжеств дети из многодетных семей, домов семейного типа и дети с ограниченными возможностями. Никто не останется без подарков и отличного праздника, - отметила во время прямой линии Галина Курганская, первый заместитель начальника главного управления образования облисполкома.
Кстати, 10 декабря в Гродненском регионе вместе со всей страной стартует традиционная республиканская акция "Наши дети". Чиновники, руководители предприятий, бизнесмены будут дарить подарки, поздравлять юных белорусов с Рождеством и Новым годом. В этом году, между тем, в Гродненском регионе впервые запустят проект своего рода онлайн-дневников акции - с мультимедийным сопровождением акции и фотоотчетами на сайтах Гродненского облисполкома, управления образования и на сайте газеты "Гродзенская праўда".
- В этом году утренники и новогодние елки пройдут вдобавок и на всех предприятих области. Мы возраждаем эту добрую и светлую традицию, которая раньше дарила столько положиетльных эмоций нашим детям. К этому подключаться и общестенные организации и профсоюзы области, - рассказал заместитель председателя облисполкома.
Очередным вопросом, также связанным с зимней темой и детьми, стал звонок жительницы Гродно о зимних каникулах в школах. А точнее - будут ли работать в это время пришкольные лагеря?
Как пояснила Галина Курганская, первый заместитель начальника главного управления образования облисполкома, в учреждениях образования будут работать лагеря с дневным пребыванием. Всех детей ждут на зимних каникулах и в учреждениях дополнительного образования. А учитывая, что в это же время будет проходить акция "Наши дети", ежедневно в лагерях организованы будут праздничные концерты, спектакли и развлекательные программы. Кстати, чтобы записать ребенка в пришкольный лагерь, родителям достаточно обратиться в администрацию школы.
Сейчас же продолжается в регионе и масштабное анкетирование по вопросу уже летнего оздоровления - у родителей специалисты спрашивают о комфорте в детских лагерях, их пожеланиях по тематическому наполнению и о других не менее важных моментах оздоровления чад. К летнему сезону будут готовы более 100 детских лагерей - как школьных, так и стационарных. Первые, кстати, расположатся в наиболее живописных местах региона. Выбрать смену и тему лагеря папы и мамы могут уже сегодня, обратившись в школы.
Нынешняя прямая линия, по спектру звонков сконцентрирована была на Гродно, но специалисты зарегистрировали звонки и из районных центров. Например, житель одного из агрогородков просил разъяснить механизм предоставления пособия для ребенка с ограниченными возможностями. Сегодня в Гродненской области проживают более 3,5 тысяч детей-инвалидов, все являются получателями социальных пенсий.
Кроме того семьям, в которых воспитывается ребенок-инвалид, назначаются и выплачиваются пособия разных категорий.
- Вся процедура получения пособий в таких случаях - максимально прозрачна и доступна. Так, подробности и перечень категорий пособий есть на сайте комитета по труду, занятости и социальной защите населения облисполкома. Специально разработаны буклеты с подробностями о пособиях, которые есть на предприятиях. Кроме того, мы аккумулировали в них и данные по вариантам оздоровления для детей. Родителям достаточно обратиться по месту работы, отделы кадров знают, какие справки и документы надо предоставить. К слову, оздоровление детей с ограниченными возможностями полностью бесплатное до 18 лет, - ответила на вопрос обратившегося Виктория Коротельщикова, заместитель начальника управления комитета по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома.
Еще одним актуальным вопросам, с которым позвонили на прямую линию к заместителю председателя облисполкома Виктору Лисковичу, стала тема здравоохранения. А точнее - вакцинация. Морозная погода приближает не только зимние праздники, но и делает актуальным простудный период. В этом свете звонивших интересовал вопрос, не опоздали ли они еще с прививками и какими препаратами это делают.
Отвечая на вопрос, Виктор Лискович отметил, что сегодня в гродненских медучреждениях вакцинация еще продолжается и каждый желающий может обезопасить себя и сделать прививку. На данный момент вакцинацию прошли уже более 400 000 человек.
- В этом году темпы вакцинации очень активные. Вместе с категориями риска - врачи, преподаватели, которые в работе контактируют с заболевшими - многие жители региона сами приняли решение сделать прививку. Конечно, это не дает 100% гарантии от того, чтобы не заболеть. Но здесь важно другое - течение болезни и риск осложнений у вакцинированного человека в разы ниже. Все препараты для прививок, зарегистрированные в Беларуси, прошли международную сертификацию и безопасны для людей, - отметил Виктор Лискович, отвечая на вопрос.
Всего на прямую телефонную линию поступило около 30 звонков. Каждый из них будет направлен специалистам для контроля и исполнения, а позвонивших граждан уведомят о принятом решении.