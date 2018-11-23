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В Гродно следователи устанавливают очевидцев автоаварии на автодороге "Минск-Гродно"

24.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Управление Следственного комитета по Гродненской области устанавливает очевидцев дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 26 июня 2018 года на 188 км автодороги М-6 Минск-Гродно вблизи деревни Феликсово Лидского района. 

В Гродно следователи устанавливают очевидцев автоаварии на автодороге "Минск-Гродно"


Около 6 часов 20 минут на указанной автодороге произошло столкновение автопоезда в составе седельного тягача DAF и полуприцепа, следовавшего в направлении Минска под управлением 32-летнего водителя, с автомобилем Citroёn С3, направлявшимся в Гродно под управлением 30-летнего водителя. 

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Citroёn от полученных травм скончался на месте, а находившийся в салоне автомобиля 28-летний пассажир с тяжкими телесными повреждениями был госпитализирован в учреждение здравоохранения. В настоящее время его жизни и здоровью угрозы нет. Водители управляли автотранспортом в трезвом виде. 

В Гродно следователи устанавливают очевидцев автоаварии на автодороге "Минск-Гродно"
В Гродно следователи устанавливают очевидцев автоаварии на автодороге "Минск-Гродно"


По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Выяснение всех обстоятельств осуществляют следователи управления Следственного комитета по Гродненской области, специализирующиеся на расследовании преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

В Гродно следователи устанавливают очевидцев автоаварии на автодороге "Минск-Гродно"


В ходе осмотра места происшествия зафиксированы конечные положения транспортных средств после столкновения, изъяты следы и объекты для последующих исследований. Проведен ряд экспертиз, в том числе транспортно-трассологическая, автотехническая и судебно-медицинские и иных следственных и процессуальных действий. 

Вместе с тем, в целях полного, всестороннего и объективного выяснения обстоятельств ДТП, следователи продолжают устанавливать водителей транспортных средств, следовавших 26 июня 2018 года по автодороге М-6 "Минск-Гродно" в обоих направлениях и видевших момент столкновения автомобилей. В частности, получена информация, что одним из них мог являться водитель автомобиля Audi. В связи с этим, следователи просят очевидцев позвонить по телефонам: 8 (015) 72-40-53, 72-40-40 или 102.  
 
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Управление Следственного комитета по Гродненской области устанавливает очевидцев дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 26 июня 2018 года на 188 км...
 
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