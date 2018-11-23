Инклюзивная теплица: учащиеся школы-интерната сами выращивают овощи

Свежие овощи и зелень всегда на столе. В Беларуси в одной из школ-интернатов появилась инклюзивная теплица. Помещение утеплили и провели специальный свет, а еще создали базу для обучения детей с особенностями развития, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Вкуснее то, что вырастила сама, считает Кристина Голяс и уже легко справляется с грядками. Подготовить почву, полить рассаду – умеет все. В этом году она заканчивает школу-интернат и уже думает о будущем.

«Я хотела бы жить в деревне. Мне нравится выращивать лук. Я хотела бы сделать себе небольшой огородик, чтобы лук выращивать», – говорит воспитанница школы-интерната.

Раньше в теплице работали только весной. Теперь провели отопление, утеплили окна и стены. Урожай можно получать круглый год. Уже через несколько месяцев готовятся посеять огурцы и посадить помидоры. Если будет много, часть продадут.

«Определенных успехов мы добились, занимаясь луком, огурцами, помидорами и перцем. Весной очень востребованным оказался посадочный материал, т.е. рассада», – отмечает учитель трудового обучения Михаил Марковец.

В школе уверены: кроме возможности круглый год подавать на стол свежие овощи, в теплицах есть и еще один плюс – это возможность научить особенных детей работать на земле.

«Кроме того, что мы работаем в теплице, у нас еще есть столярное и швейное направление. На столярное идут мальчики, на швейное – девочки. Они получают азы этих профессий, чтобы потом эти навыки можно было использовать в жизни. Они учатся не только на уроках труда. Мальчики с учителем труда идут по спальням, ремонтируют шкафы, вставляют замки», – поясняет заместитель директора школы-интерната Наталья Поляк.

В интернате учатся более сотни детей. После школы многие поступят в специализированный сельскохозяйственный лицей, а потом уже агрономами вернутся в деревню.



