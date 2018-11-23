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Воспитанница волковысской школы волейбола Анастасия Шагун в составе сборной Беларуси стала победительницей международного турнира
24.11.2018 — Разное | Новости Волковыска
С 22 по 25 ноября в Запорожье проходит международный турнир среди девушек EEVZA U16, 2002-2003 гг. рождения, в котором принимает участие молодежная сборная Беларуси.
Подопечные Дмитрия Кота одержали победы над сборными Эстонии, Азербайджана и Польши, уступив в упорной борьбе хозяйкам – сборной Украины 1:3 (25:21; 23:25; 24:26; 13:25), что не помешало беларускам занять первое место.
В составе нашей сборной выступала воспитанница волковысской СДЮШОР № 2 Анастасия Шагун (тренеры Сергей Березовский и Станислав Ульдинович).
Поздравляем землячку и беларусок с победой!
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Воспитанница волковысской школы волейбола Анастасия Шагун в составе сборной Беларуси стала победительницей международного турнира
С 22 по 25 ноября в Запорожье проходит международный турнир среди девушек EEVZA U16, 2002-2003 гг. рождения, в котором принимает участие...
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