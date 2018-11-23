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Кочанова: «Это никакая не чрезвычайная ситуация»

24.11.2018 19:02 — Разное | Партизан  
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Кочанова провела встречу с Сиваком и Шорцем.


Наталья Кочанова, Анатолий Сивак и Андрей Шорец.

Ничего чрезвычайного в назначении Анатолия Сивака новым председателем Минского городского исполнительного комитета нет. Об этом заявила журналистам, отвечая на вопрос БЕЛТА, глава Администрации президента Наталья Кочанова.

«Это никакая не чрезвычайная ситуация. Город Минск достиг очень высокого уровня в развитии. Как по наведению порядка, благоустройству, так и по выполнению прогнозных показателей социально-экономического развития. Здесь самая высокая заработная плата, сконцентрировано большое количество трудовых ресурсов. Планка достаточно высокая. Сейчас эту работу, которая проводилась предыдущим руководителем, надо продолжить. И, конечно, надо придать новый импульс в развитии города», - сказала глава Администрации.


В целом она отметила, пишет Наша нива, что в стране ведется планомерная работа по ротации кадров, их подбору и расстановке. Эта делается для перспективного развития того или иного города, региона, района или отрасли. Глава Администрации президента уточнила, что Андрей Шорец освобожден от должности в связи с переводом на другую работу.

В Мингорисполкоме сразу после кадрового назначения у Лукашенко состоялась встреча Натальи Кочановой с новым руководителем Минска Анатолием Сиваком и прежним Андреем Шорцем, на которой обсуждались поставленные главой государства задачи по развитию столицы.


 
Теги: Минск
 
 
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Кочанова провела встречу с Сиваком и Шорцем.
 
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