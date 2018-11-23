ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Германии предъявлены обвинения бывшему охраннику концлагеря Маутхаузен

24.11.2018 18:30 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Прокуратура Германии предъявила обвинения 95-летнему жителю Берлина в причастности к гибели десятков тысяч заключенных нацистского концентрационного лагеря Маутхаузен в Австрии.


AFP, В Маутхаузене были убиты десятки тысяч человек

Согласно действующим правилам, имя подсудимого полностью не разглашается, в публичных материалах он фигурирует как Ханс Х. Как утверждается, он служил в СС охранником в Маутхаузене с середины 1944-го до начала 1945-го года.


В заявлении берлинской прокуратуры говорится, что Ханс Х. принимал участие в массовом убийстве заключенных. Он пополнил список бывших охранников лагерей смерти, которым в последнее время были предъявлены обвинения. На данный момент никаких комментариев от обвиняемого или его защиты не последовало.

Половина из 190 тысяч заключенных, содержавшихся в Маутхаузене, крупнейшем из нацистских концлагерей в Австрии, была убита. Ханс Х. обвиняется в причастности к гибели 36 223 из них.

В лагерь, расположенный в 20 км от города Линц, направляли тех, кого считали врагами нацистской власти. Заключенные, которых использовали на тяжелых работах, погибали от нечеловеческих условий труда, холода, голода, смертельных инъекций. Их травили в газовых камерах и расстреливали.

Прокуратура утверждает, что обвиняемый знал обо всех методах уничтожения и об ужасных условиях, в которых содержались заключенные. В заявлении прокуратуры Берлина говорится, что Ханс Х. непосредственно участвовал в тысячах убийств или способствовал их осуществлению. Теперь берлинскому суду предстоит решить, будет ли начат процесс по этому делу.


Среди аналогичных недавних процессов - дело 94-летнего Иоганна Ребогена, представшего перед судом по обвинениям в соучастии в массовых убийствах заключенных лагеря Штуттгоф, располагавшегося на территории современной северной Польши.

В другом судебном деле фигурирует 94-летняя обвиняемая - бывшая эсэсовская надзирательница, обвиняемая в пособничестве и подстрекательстве к массовым убийствам в концлагере Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Суд в Мангейме в настоящий момент принимает решение о продолжении процесса по ее делу.

Еще двое 94-летних бывших нацистов - Оскар Грёнинг и Райнхольд Ханнинг - были осуждены за преступления, совершенные ими в Освенциме, но умерли до начала их тюремного срока.

Правовая основа для подобных процессов появилась в результате изменения юридических норм после приговора, вынесенного в 2011 году Джону Демьянюку - бывшему охраннику лагеря Собибор, располагавшегося на территории оккупированной Польши. Этот судебный процесс создал прецедент для преследования бывших надзирателей за соучастие в операциях, проводившихся в концлагерях, без необходимости доказывать их личное участие в конкретных зверствах.



 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прокуратура Германии предъявила обвинения 95-летнему жителю Берлина в причастности к гибели десятков тысяч заключенных нацистского концентрационного лагеря...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Большой облом» и «политическая вакханалия». В Беларуси нет иных интересов, кроме тех, которые генерирует сам Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика