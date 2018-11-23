Экс-директор Парка высоких технологий Валерий Цепкало: Свои сбережения в криптовалюте я не храню

пишет кp.by. Но в марте прошлого года топ-менеджера неожиданно уволил президент Беларуси. Валерий Вильямович исчез из информационного поля, говорили, что он занимается IТ-проектами в странах СНГ. Через полтора года молчания Валерий Цепкало выступил в Валерий Цепкало - тот самый, кто в 2005 году основал и раскрутил Парк высоких технологий (ПВТ). Многие считают его главным айтишником страны,кp.by. Но в марте прошлого года топ-менеджера неожиданно уволил президент Беларуси. Валерий Вильямович исчез из информационного поля, говорили, что он занимается IТ-проектами в странах СНГ. Через полтора года молчания Валерий Цепкало выступил в Минске с публичной лекцией. Послушать IТ-гуру пришли 200 человек, часть из которых заплатила от 20 до 55 рублей за vip-места в первых рядах.





Мы послушали выступление и выбрали самые интересные моменты.





«Никто не может предсказать будущее»





- Взять Билла Гейтса: в его книге «Дорога в будущее» ни слова не было про интернет, хотя интернет уже существовал. Будущее, которое наступило сегодня, неразрывным образом связано с интернетом и новыми формами коммуникаций. А Билл Гейтс этого предсказать не смог, - привел пример Валерий Цепкало. - Во времена, когда как рухнул дотком (резкий обвал акций интернет-компаний в 2000 году. - Ред.), я спросил у тогдашнего министра финансов США Пола Генри О'Нила: «Что будет большой следующей темой, которая будет двигать экономику США и экономику мира?» Он сказал: «Если бы я знал, я бы не занимал такую мелкую должность, как министр финансов США. Я был бы одним из самых могущественных и влиятельных людей мира». Все мы хотели бы знать, куда развивается мир. И если бы мы знали, мы бы сделали следующий Фейсбук, следующий Гугл. Но тогда ничего этого не было, и даже Apple была маргинальной компанией. Американцы покупали компьютеры Apple просто для того, чтобы Microsoft не имел монополии - и это у них шло от души, от сердца.





«За полдня перенес на плечах всего 5 мегабайт памяти»





- 90% информации появилось в мире за последние 10 лет. Стоимость хранения информации снизилась в миллиард раз. Сергей Левтеев (владелец компании IBA, входит в топ-30 самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси. - Ред.) мне рассказывал, как после института он пришел работать на минский завод Орджоникидзе. Директор посмотрел на него и сказал: ты парень крепкий, будешь устанавливать память. И он полдня таскал огромнее блоки на второй этаж. За полдня установил всего 5 мегабайт памяти. И это было сравнительно недавно - 80-е годы. Сегодня в моем смартфоне 32 гигабайта памяти - и это какая-то абстрактная цифра. А Сергей понимал это через собственный пот.









«ПВТ был классическим стартапом»





- У любого стартапа есть четыре признака. Два отрицательных - это отсутствие денег и неопределенность проекта в будущем. И два положительных - это мечта и вера в успех. Всеми этими характеристика когда-то обладал и ПВТ. У нас не было денег, попросили президента - выделили кредит в 300 тысяч долларов. Но была мечта и вера. Билл Гейтс и Стив Джобс мечтали, что компьютер придет в каждый дом. Генри Форд мечтал, что автомобиль будет у каждого.





«Создатель независимого Сингапура думал, что страна не выживет»





Сейчас Валерий Цепкало занимается развитием IТ-сферы в Грузии и Узбекистане и проектами в Сингапуре.





- Я знаю только одного лидера страны, который плакал, когда его страна обретала независимость. Это создатель независимого Сингапура Ли Куан Ю. Он плакал не от счастья. Он думал, что страна в качестве самостоятельного государства не выживет. Денег нет, нефти и газа нет, даже воды питьевой нет. Только болото и комары. Порт - проституция, наркотики, грязь… Включился поиск мечты, чтобы сделать свою страну одной из ведущих и процветающих. И страна полностью видоизменилась: по доходам населения на душу обошли США, создали международный финансовый центр. У него получилось это сделать со страной, у Билла Гейтса получилось с Microsoft, у Стива Джобса - с Apple, у Цукерберга - с Фейсбуком. Нужно постоянно находить мотивацию и двигаться вперед.





«Криптовалюта похожа на классическую пирамиду»





- Стоит ли инвестировать в криптовалюту? Если я покупаю землю, то я покупаю некий актив, который мне позволит заниматься, например, сельским хозяйством. Если я покупаю акции предприятия - я покупаю его долю. Если я покупаю биткоин - я покупаю надежду на то, что следующий покупатель заплатит больше, чем я. То есть актива я не приобретаю. Это так же, как и в любой пирамиде. Если зашел на первом этапе - еще есть надежда, но не более того. Поэтому лично я свои сбережения в криптовалюте не храню.





«Расскажу вам идею на 60 миллионов долларов»





- Расскажу вам идею стартапа на 60 миллионов долларов. Смотрите: есть приложения типа Siri или Алисы, которые распознают голосовые команды – они уже реализованы. А представьте ситуацию: вы сидите в ресторане и разговаривайте с собеседником. А вдалеке разговаривают люди. И еще играет фоновая музыка. Если вы заходите – вы расслышите о, о чем говорят за соседним столом. Вы, условно, вырежете их слова из всего шума. Но приложение сделать это неспособно. Один киевский стартап придумал такое приложение. Я порекомендовал ребят инвестору, который был готов вложить сразу 60 миллионов долларов. Правда не вложил – но по другой причине: использовались готовые гугловские библиотеки, и инвестор сказал, что вашего там ничего нет, поэтому если Гугл закроет их, мы останемся ни с чем.





В каких-то вещах искусственный интеллект пытается догнать мозг. Но во многих уже перегнал. Например, очки дополненной реальности, которые способны выявить лица разыскиваемых людей. И это уже работает в Китае.













Китайская полиция уже начала использовать «умные» очки с функцией распознавания лиц для поимки преступников





«Через 5-10 лет за $100 можно будет предупредить онкологию»





- Стоимость расшифровки человеческого генома снизилась 100 тысяч раз. Раньше это стоило миллион долларов, сейчас - тысячу долларов. Расшифровка – это таблица данных. Накапливая эти данные можно смотреть, например, какие участки данных общие у пациентов, которые, например, болеют раком. И когда база данных стала огромной – стало возможно предсказывать раковые заболевания. И тогда превентивно их можно лечить. Это одна из самых интересных тем – как медицину превратить в аналитику. Будущее за здравоохранением находится здесь. Когда тысяча долларов через 5-10 лет превратится в 100 долларов – практически все из этой аудитории пойдут и сдадут тест – и увидят картину потенциальных заболеваний и смогут их предотвратить.





«Три столпа ИТ-отрасли: образование, образование и образование»





- Само главное, что нашло отражение в декрете об ИТ-стране – это работа системы образования. Существует три столпа ИТ-отрасли: первое – образование, второе – образование, и третье – образование. А вот к чему я точно не имел никакого отношения в ПВТ – это к системе связанной с финансами, с ICO, с криптовалютами, майнингом. Эти темы я точно никогда не предлагал. Более того, я считал, что к этим вещам нужно относиться крайне осторожно и не бежать впереди планеты, не быть пионерами. Ведь у нас нет серьезной оценки таких проектов, нет серьезной биржи и серьезных консультационных компаний. В какую сторону это пойдет – поживем – увидим.









«Репутация белорусского ICO будет невысокой»





- Допустим, мы устроим полный либерализм и разрешим любым компаниям размещать свои предложения на белорусском ICO (форма привлечения инвестиций в виде продажи инвесторам криптовалюты, прим.ред). Например, компании будут привлекать деньги, но их не возвращать. И пузыри начинают лопаться. Какая будет репутация белорусского ICO – не высокая. И не будут инвесторы после лопнувших пузырей доверять белорусской площадке. Например, в Сингапуре очень трудно разместить ICO – из-за проверки компаний и команд. Если у вас, у физических лиц, будет выбор: бросить деньги на либеральное, нерегулируемое ICO, или в то предприятие, которое прошло серьезную финансовую оценку и аудит? Если речь в будущем и зайдет о белорусском ICO – оно должно быть ориентировано на репутацию и на защиту прав частных инвесторов, которые доверчивые, и которые не имеют опыта инвестиционной деятельности.



