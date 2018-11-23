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БГК растерял перевес в 6 мячей в матче с победителем Лиги чемпионов-2017

24.11.2018 19:53 — Разное | Tut.by  
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Гандболисты БГК имени Мешкова сыграли вничью с победителем Лиги чемпионов-2017 македонским «Вардаром» в домашнем поединке групповой стадии ЛЧ.


Фото: bgk-meshkova.com

БГК им. Мешкова (Брест) — «Вардар» (Скопье, Македония) — 31:31 (14:13).

24 ноября. Брест. ДС «Виктория» им. А.П. Мешкова.

БГК им. Мешкова: Пешич, Мацкевич; Кулак, Шкуринский (3), Юринок (2), Потеко, Ивич, Шумак (2), Баранов, Горак (4), Разгор (3), Обранович (4), Сельвесюк, Джукич (7), Джорджич (2), Шилович (4)

«Вардар»: Гедбан, Милославлев; Стойлов (1), Оцвирк, Поповски, Криштопанс (8), Диссингер (6), Карачич (4), Скубе (1), Калараш (1), Чупич (3), Дибиров (4), Шишкарев (3), Войводич, Киселев, Мишевски.

Брестчане с минимальным перевесом выиграли первый тайм, а в середине второго имели преимущество в 6 мячей, но не смогли удержать победу.

БГК прервал серию из 6 поражений подряд в нынешней Лиге чемпионов, но победить не может вот уже 7 игр кряду.


Фото: bgk-meshkova.com

 

 
Теги: Брест
 
 
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Гандболисты БГК имени Мешкова сыграли вничью с победителем Лиги чемпионов-2017 македонским «Вардаром» в домашнем поединке групповой стадии ЛЧ.
 
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