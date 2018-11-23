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Парижская больница предложила 50 евро донорам кала. Желающих оказалось слишком много

24.11.2018 19:46 — Разное | Tut.by  
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Парижской больнице пришлось приостановить научное исследование по лечению тяжелого заболевания кишечника после того, как из-за интернета и соцсетей ее атаковали желающие получить 50 евро за образец своего кала. Историю рассказывает издание N+1 со ссылкой на агентство AFP.


Фото: Reuters

Больница Сент-Антуан ведет экспериментальное исследование по лечению колита, вызванного бактерией Clostridium difficile, путем пересадки кала. Для этого исследования больница искала доноров, как это обычно делают, разместив плакаты в своих отделениях и на медицинских факультетах университетов. Каждый потенциальный донор должен сдать серию анализов крови и кала и пройти несколько собеседований, в том числе по его или ее медицинской истории.

«Мы были вынуждены отменить поиск доноров и приостановить исследование, потому что ситуация вышла из-под контроля. Кто-то сфотографировал объявление [о поиске доноров], оно быстро распространилось в интернете и соцсетях, потому что люди решили, что оно означает следующее: дайте нам свой кал и получите 50 евро. Горячую линию и адрес электронной почты быстро завалили заявками, и даже после того как мы отключили этот телефонный номер, люди продолжали звонить в больницу и даже приходить со своим калом. Это продолжается до сих пор», — сказал AFP руководитель исследования Гарри Сокол (Harry Sokol).

Сокол подчеркнул, что на «очень серьезное» исследование рассчитывало большое количество пациентов с колитом, многие из которых крайне расстроены его приостановкой.

 
 
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Больнице пришлось приостановить научное исследование по лечению тяжелого заболевания кишечника.
 
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