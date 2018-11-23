Анатолий Лебедько: На кого открыт “сезон охоты”?

На них Генсек даёт отмашку о начале охотничьего сезона, устанавливает квоты “отстрела” и самое главное – определяет вид, на который можно поохотится. Итак, на кого открыт “сезон охоты”?





Во-первых, это «курносые».





Во-вторых, строители, уехавшие на зарубежные стройки.





В-третьих, быстро освобождённые за хорошее поведение.





В-четвёртых, Шорец и его команда.









Чего ждать? «Курносым», которые на перепродаже 64 квартир только одного дома заработали… больше миллиона долларов (учись, страна!), после профилактического собеседования в «американке» придётся добровольно вернуть откушенный пирог.





Строителям следует ожидать развёрнутой кампании по их идентификации. Это ремейк «крестового похода» в отношении НЕтунеядцев. Созданные при исполкомах комиссии заточат в первую очередь на работу с этой категорией граждан.





Для чиновников и придворного бизнеса, которым не повезло в игре в коррупционную рулетку, установят более высокую таксу выкупа своей свободы. Казне нужны деньги, жизнь дорожает.





Шореца и его команду попросят пересесть на жердочку ниже. Таким образом Лукашенко пытается встряхнуть региональную вертикаль в преддверии избирательных кампаний.







