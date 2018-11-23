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Анатолий Лебедько: На кого открыт “сезон охоты”?
Чем интересны совещания, которые сам Лукашенко называет «пленум ЦК»?
На них Генсек даёт отмашку о начале охотничьего сезона, устанавливает квоты “отстрела” и самое главное – определяет вид, на который можно поохотится. Итак, на кого открыт “сезон охоты”?
Во-первых, это «курносые».
Во-вторых, строители, уехавшие на зарубежные стройки.
В-третьих, быстро освобождённые за хорошее поведение.
В-четвёртых, Шорец и его команда.
Чего ждать? «Курносым», которые на перепродаже 64 квартир только одного дома заработали… больше миллиона долларов (учись, страна!), после профилактического собеседования в «американке» придётся добровольно вернуть откушенный пирог.
Строителям следует ожидать развёрнутой кампании по их идентификации. Это ремейк «крестового похода» в отношении НЕтунеядцев. Созданные при исполкомах комиссии заточат в первую очередь на работу с этой категорией граждан.
Для чиновников и придворного бизнеса, которым не повезло в игре в коррупционную рулетку, установят более высокую таксу выкупа своей свободы. Казне нужны деньги, жизнь дорожает.
Шореца и его команду попросят пересесть на жердочку ниже. Таким образом Лукашенко пытается встряхнуть региональную вертикаль в преддверии избирательных кампаний.
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Чем интересны совещания, которые сам Лукашенко называет «пленум ЦК»?
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