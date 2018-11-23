ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Анатолий Лебедько: На кого открыт “сезон охоты”?

24.11.2018 19:50 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Чем интересны совещания, которые сам Лукашенко называет «пленум ЦК»?

На них Генсек даёт отмашку о начале охотничьего сезона, устанавливает квоты “отстрела” и самое главное –  определяет вид, на который можно поохотится. Итак, на кого открыт “сезон охоты”?

Во-первых, это «курносые».

Во-вторых, строители, уехавшие на зарубежные стройки.

В-третьих, быстро освобождённые за хорошее поведение.

В-четвёртых, Шорец и его команда.


Чего ждать? «Курносым», которые на перепродаже 64 квартир только одного дома заработали… больше миллиона долларов (учись, страна!), после профилактического собеседования в «американке» придётся добровольно вернуть откушенный пирог.

Строителям следует ожидать развёрнутой кампании по их идентификации. Это ремейк «крестового похода» в отношении НЕтунеядцев. Созданные при исполкомах комиссии заточат в первую очередь на работу с этой категорией граждан.

Для чиновников и придворного бизнеса, которым не повезло в игре в коррупционную рулетку, установят более высокую таксу выкупа своей свободы. Казне нужны деньги, жизнь дорожает.

Шореца и его команду попросят пересесть на жердочку ниже. Таким образом Лукашенко пытается встряхнуть региональную вертикаль в преддверии избирательных кампаний.



 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чем интересны совещания, которые сам Лукашенко называет «пленум ЦК»?
 
Новости дня
Новости разные
 
Парижская больница предложила 50 евро донорам кала. Желающих оказалось слишком много
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика