Власть ищет выходы в ситуации строительства АЭС

«Давайте пару цифр. Беларусь потребляет около 37 млрд киловатт-часов в год электричества. А АЭС будет вырабатывать около 18 млрд киловатт-часов. Вопрос, куда мы их денем – это не вопрос того, что мы запустим очень много электрического транспорта или заменим газовые плиты на электрические, потому что это огромные деньги, а сама АЭС стоит немало.









Для меня это загадка, зачем она нам. Наверное предполагалось, что мы электроэнергию будем экспортировать, потому что, повторюсь, своей энергии нам достаточно абсолютно. У нас профицит около 30 процентов, установлено столько генераторов, что мы более, чем на две трети их никогда не использовали. […] В общем электрификация энергетики – это мировой тренд, это хорошо, это удобнее всего, это самые лучшие технологии. Но как это будет происходить в Беларуси, за чьи деньги, за какую цену – вопрос без ответа…»







