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Власть ищет выходы в ситуации строительства АЭС

24.11.2018 19:44 — Разное | Партизан  
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Речь идет о том, чтобы все перевести на электричество, так как электроэнергию нужно куда-то девать. Вопрос – куда? Артем Быстрик, специалист в области энергоэффективности с нами на связи в программе Белсат.

«Давайте пару цифр. Беларусь потребляет около 37 млрд киловатт-часов в год электричества. А АЭС будет вырабатывать около 18 млрд киловатт-часов. Вопрос, куда мы их денем – это не вопрос того, что мы запустим очень много электрического транспорта или заменим газовые плиты на электрические, потому что это огромные деньги, а сама АЭС стоит немало. 


Для меня это загадка, зачем она нам. Наверное предполагалось, что мы электроэнергию будем экспортировать, потому что, повторюсь, своей энергии нам достаточно абсолютно. У нас профицит около 30 процентов, установлено столько генераторов, что мы более, чем на две трети их никогда не использовали. […] В общем электрификация энергетики – это мировой тренд, это хорошо, это удобнее всего, это самые лучшие технологии. Но как это будет происходить в Беларуси, за чьи деньги, за какую цену – вопрос без ответа…»



 
 
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Речь идет о том, чтобы все перевести на электричество, так как электроэнергию нужно куда-то девать. Вопрос – куда? Артем Быстрик, специалист в области...
 
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