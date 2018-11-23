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Протесты во Франции: демонстрантов в Париже разгоняли слезоточивым газом и водометами

24.11.2018 19:28 — Разное | Партизан  
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Парижские полицейские применили водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов, протестующих против повышения налога на топливо.
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Вторые выходные подряд во Франции проходят акции протеста, участники которых призывают президента страны Эммануэля Макрона отказаться от повышения налога на бензин и дизельное топливо или уйти в отставку.


Несмотря на предпринятые меры безопасности и полицейское оцепление, на Елисейских полях сегодня произошли столкновения демонстрантов с силами правопорядка.


 
 
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Парижские полицейские применили водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов, протестующих против повышения налога на топливо.
 
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