Протесты во Франции: демонстрантов в Париже разгоняли слезоточивым газом и водометами

Вторые выходные подряд во Франции проходят акции протеста, участники которых призывают президента страны Эммануэля Макрона отказаться от повышения налога на бензин и дизельное топливо или уйти в отставку.









Несмотря на предпринятые меры безопасности и полицейское оцепление, на Елисейских полях сегодня произошли столкновения демонстрантов с силами правопорядка.



