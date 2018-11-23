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Протесты во Франции: демонстрантов в Париже разгоняли слезоточивым газом и водометами
Парижские полицейские применили водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов, протестующих против повышения налога на топливо.
Вторые выходные подряд во Франции проходят акции протеста, участники которых призывают президента страны Эммануэля Макрона отказаться от повышения налога на бензин и дизельное топливо или уйти в отставку.
Несмотря на предпринятые меры безопасности и полицейское оцепление, на Елисейских полях сегодня произошли столкновения демонстрантов с силами правопорядка.
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Парижские полицейские применили водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов, протестующих против повышения налога на топливо.
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