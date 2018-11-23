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Такого еще не было. Баста, Оксимирон и Noize MC дадут в Москве концерт солидарности в честь Хаски

24.11.2018 20:04 — Разное | Tut.by  
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Сегодня российский рэпер Оксимирон объявил в своем Instagram, что даст концерт солидарности вместе с Бастой и Noize MC. Это акция поддержки рэпера Хаски, который пару дней назад был арестован в Краснодаре на 12 суток.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Oxxxymiron (@norimyxxxo) 24 Ноя 2018 в 8:05 PST

— В нашей стране участились отмены концертов и запугивание исполнителей, — пишет Оксимирон. — Артистов обвиняют в проблемах общества, ведь это проще, чем заняться решением этих самых проблем. Творчество — это отражение реальности, иногда кривое, иногда правдивое, но никак не сама реальность. Его нельзя понимать буквально.12 суток ареста сейчас отбывает в Краснодаре рэпер Хаски, в чьих текстах увидели пропаганду того, чего там нет, заблокировали клип и сорвали ряд концертов. Его будущие концерты также находятся под угрозой срыва, а значит под вопросом как его свобода самовыражения, так и честный заработок. Это беспредел. Мы можем не разделять взглядов Хаски, не понимать его музыку или акционизм, но при этом должны принципиально поддержать его в этот сложный момент. Поэтому, раз он не в состоянии сейчас выступать и зарабатывать сам, мы выступим с концертом солидарности и перечислим ему всю выручку. Речь здесь не только и не столько о Хаски, сколько о всех нас и нашем будущем. Приходите и, даже если презираете хэштеги, поддержите нас в соцсетях хэштегом #ябудупетьсвоюмузыку.

Концерт пройдет 26 ноября в московском «Главклубе».

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня российский рэпер Оксимирон объявил в своем Instagram, что даст концерт солидарности вместе с Бастой и Noize MC.
 
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