Беларусь обогнала США по стоимости бензина. Это связано со снижением мировых цен на нефть

Средняя цена галлона топлива в США составила 2.568 $. Если перевести это в метрическую систему, то стоимость литра бензина там будет 0.683 $.



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В белорусских рублях это всего 1.429 рубля. После очередного подорожания топлива, которым «Белнефтехим» «радует» белорусских автомобилистов, цена на топливо в Беларуси выглядит так: за литр 92-го бензина придется выложить 1.42 р, 95-го — 1.51 р., а за литр 98-го придется заплатить 1,51 рубля.

«Белнефтехим» не намерен отказываться от повышения цен на топливо. Напомним, что цены на бензин повышается в Беларуси практически каждую субботу.