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Беларусь обогнала США по стоимости бензина. Это связано со снижением мировых цен на нефть

24.11.2018 20:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Средняя цена галлона топлива в США составила 2.568 $. Если перевести это в метрическую систему, то стоимость литра бензина там будет 0.683 $.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60906.php

Беларусь обогнала США по стоимости бензина. Это связано со снижением мировых цен на нефть

В белорусских рублях это всего 1.429 рубля. После очередного подорожания топлива, которым «Белнефтехим» «радует» белорусских автомобилистов, цена на топливо в Беларуси выглядит так: за литр 92-го бензина придется выложить 1.42 р, 95-го — 1.51 р., а за литр 98-го придется заплатить 1,51 рубля.

«Белнефтехим» не намерен отказываться от повышения цен на топливо. Напомним, что цены на бензин повышается в Беларуси практически каждую субботу.

 
 
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Средняя цена галлона топлива в США составила 2.568 $. Если перевести это в метрическую систему, то стоимость литра бензина там будет 0.683 $. В белорусских рублях это...
 
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