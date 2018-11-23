«Играй, гармонь любимая». Прогулка по Бресту знаменитого трио

Те, кто играет на гармошке, слышали и знают Народного гармониста России, вошедшего в четырнадцатилетнем возрасте в Золотую десятку гармонистов Геннадия Заволокина, певца и композитора из Санкт-Петербурга Игоря Шипкова.



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Уроженец Витебской области, выпускник Минского института культуры Александр Шломан известен многим любителям народной песни в Беларуси и за ее пределами. Его тенор-альтино голос покоряет тысячи слушателей.



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Трио уже несколько лет подряд колесит по городах и весях с зажитательными концертами. Вчера они впервые побывал в Бресте.



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Сначала была экскурсия по городу. Впечатления остались самые приятные. Главная же цель приезда – показать свое исполнительское мастерство, постараться провести фестиваль «Играй, гармонь».

В Доме культуры железнодорожников почти два часа не смолкала гармонь и задушевные песни в исполнении гостей, среди которых была пиар-менеджер, исполнительница авторских песен, землячка Александра Шломана Валентина Великоселец.