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Александр Лукашенко поручил увеличить долю арендного жилья
Новости Беларуси. Доступное жилье, борьба с долгостроями и коррупцией, соотношение импорта и экспорта, зарплаты – и это далеко не полный список вопросов, которые обсудили 24 ноября на большом совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Строительная сфера как зеркало всей экономики, поэтому она на особом контроле Президента.
Рынок арендного жилья развивается медленно, а желающих – хоть отбавляй. На одну такую квартиру в Минске претендуют 150 человек. Поручение главы государства: увеличить долю таких квадратных метров.
Федор Римашевский, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
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Александр Лукашенко поручил увеличить долю арендного жилья
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Новости Беларуси. Доступное жилье, борьба с долгостроями и коррупцией, соотношение импорта и экспорта, зарплаты – и это далеко не полный список вопросов, которые...
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