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Александр Лукашенко поручил увеличить долю арендного жилья

24.11.2018 20:56 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Доступное жилье, борьба с долгостроями и коррупцией, соотношение импорта и экспорта, зарплаты – и это далеко не полный список вопросов, которые обсудили 24 ноября на большом совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Строительная сфера как зеркало всей экономики, поэтому она на особом контроле Президента.

Александр Лукашенко поручил увеличить долю арендного жилья

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Рынок арендного жилья развивается медленно, а желающих – хоть отбавляй. На одну такую квартиру в Минске претендуют 150 человек. Поручение главы государства: увеличить долю таких квадратных метров.

Александр Лукашенко поручил увеличить долю арендного жилья

Федор Римашевский, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
За последние четыре года был введен достаточно большой объем арендного жилья. Это, фактически, целый квартал «Магистр». Плюс мы строим арендные дома в Центральном районе, это район улицы Выготского. Я думаю, что пусть в небольших объемах, но строительство арендного жилья в Минске будет продолжено.

Какие еще поручения дал Президент во время совещания? Ответы в видеоматериале.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Доступное жилье, борьба с долгостроями и коррупцией, соотношение импорта и экспорта, зарплаты – и это далеко не полный список вопросов, которые...
 
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