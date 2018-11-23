ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Видеофакт: генеральная репетиция детского «Евровидения-2018»

24.11.2018 19:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Генеральная репетиция детского «Евровидения» в эти минуты проходит на сцене «Минск-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видеофакт: генеральная репетиция детского «Евровидения-2018»

Видеофакт: генеральная репетиция детского «Евровидения-2018»

«Это просто грандиозно»: кадры с первой генеральной репетиции финала детского «Евровидения-2018»

Итоговый прогон открыт для зрителей и проходит с аншлагом, так что на сцене все в точности как в финальном шоу.

Видеофакт: генеральная репетиция детского «Евровидения-2018»

Репетиция транслируется в 20 странах, которые участвуют в конкурсе – пока не для зрителей, а для жюри. Именно сейчас они выставят свои баллы, которые потом суммируют с результатами онлайн-голосования.

Видеофакт: генеральная репетиция детского «Евровидения-2018»

Меньше суток до финала грандиозного песенного события. За белоруса болеем под 8-м номером.

«25 ноября жду от вас голосов». Даниэль Ястремский просит белорусов поддержать его на детском «Евровидении»

Видеофакт: генеральная репетиция детского «Евровидения-2018»

Кстати, этот день стал особенным для участницы из Азербайджана – 24 ноября она именинница. Юной певице этот день рождения запомнится на всю жизнь.

Видеофакт: генеральная репетиция детского «Евровидения-2018»
Новости по теме

Говорят, что мы похожи с Ксенией Ситник. Instagram-обзор участника детского «Евровидения» от Беларуси – Даниэля Ястремского

«Это просто грандиозно»: кадры с первой генеральной репетиции финала детского «Евровидения-2018»

В Минске прошла первая генеральная репетиция детского «Евровидения-2018»

«И радость, и слёзы»: участники детского «Евровидения» поделились эмоциями перед финалом

«25 ноября жду от вас голосов». Даниэль Ястремский просит белорусов поддержать его на детском «Евровидении»

«Сияние расходится по всей арене»: какими будут номера участников детского «Евровидения-2018»

Какой необычный талисман из «Ледникового периода» привезла с собой французская участница детского «Евровидения»?

«Это был классный опыт»: участники детского «Евровидения» сходили в Купаловский музей и попробовали зефир
‡агрузка...
Новости 24 часа

Александр Лукашенко поручил увеличить долю арендного жилья

Белорусская АЭС будет готова к завозу ядерного топлива в начале 2019 года

Видеофакт: генеральная репетиция детского «Евровидения-2018»

Гамелан, фрукты, костюмы и мастер-классы: в Минске проходит фестиваль и выставка Индонезии

«Это просто грандиозно»: кадры с первой генеральной репетиции финала детского «Евровидения-2018»

Наталья Кочанова о назначении нового мэра Минска: «Это никакая не чрезвычайная ситуация»

Впервые за столетие в казахстанском ботаническом саду зацвела агава

Во Флориде два человека погибли в результате стрельбы у магазина

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Генеральная репетиция детского «Евровидения» в эти минуты проходит на сцене «Минск-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
Новости дня
Новости разные
 
БГК растерял перевес в 6 мячей в матче с победителем Лиги чемпионов-2017
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика