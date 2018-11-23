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Видеофакт: генеральная репетиция детского «Евровидения-2018»
Новости Беларуси. Генеральная репетиция детского «Евровидения» в эти минуты проходит на сцене «Минск-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Итоговый прогон открыт для зрителей и проходит с аншлагом, так что на сцене все в точности как в финальном шоу.
Репетиция транслируется в 20 странах, которые участвуют в конкурсе – пока не для зрителей, а для жюри. Именно сейчас они выставят свои баллы, которые потом суммируют с результатами онлайн-голосования.
Меньше суток до финала грандиозного песенного события. За белоруса болеем под 8-м номером.
Кстати, этот день стал особенным для участницы из Азербайджана – 24 ноября она именинница. Юной певице этот день рождения запомнится на всю жизнь.
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Видеофакт: генеральная репетиция детского «Евровидения-2018»
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Новости Беларуси. Генеральная репетиция детского «Евровидения» в эти минуты проходит на сцене «Минск-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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