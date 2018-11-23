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Так не бывает? В Кировском районе 14-летний подросток жил без каких бы то ни было документов с самого рождения

24.11.2018 21:09 — Разное | Партизан  
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Стало также известно, что его мать в 2017 году была приговорена к заключению сроком на 11 лет с конфискацией имущества. Парень жил с дедушкой.

В Кировском районе 14-летний подросток жил без каких бы то ни было документов с самого рождения
История, в которую трудно поверить, произошла в Кировском районе Могилевской области. Прокурорским работникам стало известно о том, что в школу ходит 14-летний мальчик, который не имеет никаких документов.
Выяснилось, что «представительница одной из национальных диаспор» 10 апреля 2003 г. родила ребенка в больнице в Бобруйске. После выписки женщина не стала регистрировать ребенка и уехала.


Она жила в Борисове, а ребенка отдала своему отцу в Кировский район. Дедушка (ему сейчас 62 года) воспитывал внука. В 2011 году мужчине даже удалось устроить мальчика в школу без документов, где он и учится.

Теперь подросток наконец-то получил документы, пишет Наша нива. 

 
 
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Стало также известно, что его мать в 2017 году была приговорена к заключению сроком на 11 лет с конфискацией имущества. Парень жил с дедушкой.
 
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