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Смело: в Минске обиженный водитель расстегнул штаны и продемонстрировал гениталии
Другой участник конфликта снял это на видео.
В Минске один участников дорожного конфликта расстегнул штаны и продемонстрировал свои гениталии оппоненту.
«Мужчина на Audi не уступил дорогу на въезде на МКАД. Получилось так, что я его подрезал, — рассказал читатель
Водитель объяснил, что обидчик на «Ауди» плюнул ему на стекло и ушел.
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Другой участник конфликта снял это на видео.
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