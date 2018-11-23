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Смело: в Минске обиженный водитель расстегнул штаны и продемонстрировал гениталии

24.11.2018 20:28 — Разное | Партизан  
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Другой участник конфликта снял это на видео.


В Минске один участников дорожного конфликта расстегнул штаны и продемонстрировал свои гениталии оппоненту.

«Мужчина на Audi не уступил дорогу на въезде на МКАД. Получилось так, что я его подрезал, — рассказал читатель портала «Онлайнер». — Этот водитель показал мне средний палец. Я, недолго думая, ответил ему тем же. Тогда он решил меня проучить: ехал вровень со мной, а после преследовал до точки моего назначение (рынок «Ждановичи»). После того как я припарковался, я заблокировал двери и включил камеру. То, что происходило дальше, просто выходит за всякие рамки».

Водитель объяснил, что обидчик на «Ауди» плюнул ему на стекло и ушел.


 
Теги: Минск
 
 
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