Смело: в Минске обиженный водитель расстегнул штаны и продемонстрировал гениталии

«Мужчина на Audi не уступил дорогу на въезде на МКАД. Получилось так, что я его подрезал, — рассказал читатель«Онлайнер». — Этот водитель показал мне средний палец. Я, недолго думая, ответил ему тем же. Тогда он решил меня проучить: ехал вровень со мной, а после преследовал до точки моего назначение (рынок «Ждановичи»). После того как я припарковался, я заблокировал двери и включил камеру. То, что происходило дальше, просто выходит за всякие рамки».