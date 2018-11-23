Розыск: в Бресте разыскивают потерпевших от мошенника, который брал деньги за укладку тротуарной плитки









Этот житель Бреста с июня 2017 года по июль 2018 года, получал от граждан предоплату за благоустройство земельных участков и укладку тротуарной плитки. При этом в 15 случаях работы не были выполнены. Ущерб потерпевших составил свыше 26 тысяч рублей.





Обвиняемый заключен под стражу. Ранее он был судим также за мошенничество.









Следствие просит лиц, пострадавших от противоправных действий брестчанина, а также лиц, которым он выполнял какие-либо работы, даже в случае полного выполнения обязательств и расчета за них, сообщить об этом по телефонам: 8 (0162) 27 37 93, 8 (029) 721 14 92.



