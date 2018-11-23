Белорусские гандболистки одержали вторую победу кряду в квалификации ЧМ-2019

Гандболистки сборной Беларуси одержали вторую победу подряд в квалификации чемпионата мира 2019 года.



Фото: handball.by

24 ноября в греческом городе Аминдео белорусские гандболистки взяли верх над командой Греции — 28:18 (первый тайм — 14:8).

В составе сборной Беларуси мячи забрасывали Виктория Шамановская (5), Наталья Василевская (5), Кристина Ахраменко (4), Анна Ящук (4), Наталья Костина (3), Карина Ежикова (2), Валентина Нестерук (2), Катерина Силицкая (2), Мария Коновал (1).

23 ноября в первом матче белоруски обыграли команду Португалии — 31:23 (первый тайм — 15:14).

Сегодня вечером в 3-й отборочной группе состоится также матч Португалия — Италия (20.30).

Положение команд в группе 3:

1. Беларусь — 4 очка (2 игры)

2. Греция — 2 (2)

3. Италия — 0 (1),

4. Португалия — 0 (1).

25 ноября турнир в Аминдео завершится матчами Португалия — Греция (18.00) и Беларусь — Италия (20.30).

Состав других отборочных групп (30 ноября — 2 декабря):

Группа 1. Сала (Словакия). Словакия, Косово, Украина, Израиль.

Группа 2. Зиггенталь (Швейцария). Швейцария, Фарерские острова, Литва, Финляндия.

Группа 4. Скопье (Македония). Турция, Македония, Исландия, Азербайджан.

Женский чемпионат мира пройдет с 29 ноября по 15 декабря 2019 года в Японии.

Путевки в следующий этап квалификации к первенству планеты получат победители 4 отборочных групп и лучшая команда среди занявших вторые места. В июне 2019-го они в двухматчевом нокаут-раунде сразятся за путевки на ЧМ-2019 с командами из числа участников ЧЕ-2018.

Путевки на ЧМ-2019 уже гарантировали себе Япония (на правах хозяйки турнира) и Франция (чемпион мира).