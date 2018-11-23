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"К счастью, обошлось без перелома". Тренер БАТЭ - о травме Туоминена и его будущем в команде

24.11.2018 21:17 — Разное | Tut.by  
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На пресс-конференции после матча БАТЭ с «Лучом» (4:1) главный тренер борисовчан Алексей Бага раскритиковал свою команду, несмотря на крупную победу и рассказал о здоровье нападающего Яссе Туоминена, который по первым оценка выбыл на восемь недель. Его слова приводит клубная пресс-служба.


Фото: ФК БАТЭ

— Несмотря на голевую феерию в последние десять минут, сыграли мы, конечно, неважно. Это надо признать и ни в коем случае не скрывать. Мы были неубедительны. Понятно, есть разные причины, в том числе изменения в составе. Можно о чем угодно размышлять, говорить, но с нашей стороны игра содержательной не получилась. Ситуацию усугубил пропущенный мяч. Дали сопернику фору, в том числе психологическую. Потом героически выбирались из весьма сложной ситуации. Ну, а вообще победа, даже в ранге чемпиона страны, всегда приятна. И неважно, по какому сценарию развивалась игра: победа есть победа.

— Есть ли ясность по Туоминену, замененному из-за повреждения?

— У Яссе очень серьезная травма — разрыв связок голеностопа. К счастью, обошлось без перелома, хотя после визуального осмотра казалось, что он есть. Все равно травма неприятная — лечится восемь недель. Это значит, что в деле Туоминена увидим лишь на предсезонных сборах.

— Планировали ли вы Яссе на игру с «Види»?

— Мысли были. Вы знаете, что Сигневич пропускал матч с «Лучом» из-за дисквалификации, а Туоминен играл на своей позиции. Если бы сегодня поединок сложился для Яссе по-другому, то есть он остался бы здоров, а в придачу отметился бы голами или результативными пасами, это стало бы весомой заявкой на включение в стартовый состав на матч Лиги Европы.

В этом году БАТЭ предстоит один поединок в чемпионате Беларуси против «Торпедо-БелАЗ» 2 декабря, и два важных матча в Лиге Европы против «Види» 29 ноября и греческого ПАОКа 13 декабря.

 
 
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Алексей Бага рассказал о состоянии травмированного Яссе Туоминена, который пострадал в матче с "Лучом".
 
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