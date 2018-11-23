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В Беларуси 25-ый раз за год дорожает топливо
С 25 ноября 2018 года на автозаправочных станциях Беларуси цена бензина АИ-95-К5-Евро составит 1,52 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,73 руб., ДТ – 1,52 руб. Цена бензина АИ-92-К5-Евро не изменяется и остается на уровне 1,42 руб.
Как отмечается на сайте концерна, изменение цен на нефтепродукты продолжается с целью компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья.
«За 20 дней ноября 2018 года средняя цена на
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С 25 ноября в Беларуси на 1 копейку дорожают 95-ый и 98-ой бензин и дизтопливо.
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