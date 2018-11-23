В Беларуси 25-ый раз за год дорожает топливо

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С 25 ноября 2018 года на автозаправочных станциях Беларуси цена бензина АИ-95-К5-Евро составит 1,52 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,73 руб., ДТ – 1,52 руб. Цена бензина АИ-92-К5-Евро не изменяется и остается на уровне 1,42 руб.

Как отмечается на сайте концерна, изменение цен на нефтепродукты продолжается с целью компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья.