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Областные «Дожинки-2018»: в Брагине итоги года подвели аграрии Гомельской области

24.11.2018 21:12 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Брагин 24 ноября собрал аграриев юго-востока страны на главный праздник тружеников села, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на зимнюю погоду, региональные «Дожинки» принимали тепло и радушно. В этом убедился наш коллега Александр Добриян.

Областные «Дожинки-2018»: в Брагине итоги года подвели аграрии Гомельской области

Александр Добриян, СТВ:
Каравай Гомельской области в 2018 году завесил почти миллион тонн зерна. Это, конечно, гораздо меньше, чем рекордный результат 2016 года. Однако гораздо больше, чем предполагали скептики.

Областные «Дожинки-2018»: в Брагине итоги года подвели аграрии Гомельской области

Непростой 2018-й запомнится аграриям области страшной весенней засухой и дождливой уборочной. Урожай, полученный ими, – прямой результат грамотных действий в непростых условиях. Диктат технологий и оперативное принятие решений. 

Областные «Дожинки-2018»: в Брагине итоги года подвели аграрии Гомельской области

Вот они, герои этого года, лучшие из лучших в своем деле. Это их руки пахнут хлебом.

«Настроение хорошее»: в Брагине проходят областные «Дожинки»

Областные «Дожинки-2018»: в Брагине итоги года подвели аграрии Гомельской области

Под стать празднику обновленный Брагин. К «Дожинкам» здесь реконструировали более 100 объектов: городские парки, административные здания, жилые массивы, километры тепловых и водопроводных сетей.

Областные «Дожинки-2018»: в Брагине итоги года подвели аграрии Гомельской области

Татьяна Котлобай, жительница Брагинского района:
Замечательные изменения. Преобразился Брагин просто неузнаваемо. Наш Брагин самый лучший, и сегодня он самый красивый, самый нарядный. Люди все такие веселые. Даже не смотря на эту погоду, мне кажется, сегодня просто праздник.

Областные «Дожинки-2018»: в Брагине итоги года подвели аграрии Гомельской области

Для небольшого Брагина это история о втором рождении. Масштабное благоустройство – импульс для развития райцентра на десятилетие вперед. А вот аграриям уже весной придется начинать все сначала. Посевная не за горами.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Брагин 24 ноября собрал аграриев юго-востока страны на главный праздник тружеников села, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на...
 
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