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Областные «Дожинки-2018»: в Брагине итоги года подвели аграрии Гомельской области
Новости Беларуси. Брагин 24 ноября собрал аграриев юго-востока страны на главный праздник тружеников села, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на зимнюю погоду, региональные «Дожинки» принимали тепло и радушно. В этом убедился наш коллега Александр Добриян.
Александр Добриян, СТВ:
Непростой 2018-й запомнится аграриям области страшной весенней засухой и дождливой уборочной. Урожай, полученный ими, – прямой результат грамотных действий в непростых условиях. Диктат технологий и оперативное принятие решений.
Вот они, герои этого года, лучшие из лучших в своем деле. Это их руки пахнут хлебом.
Под стать празднику обновленный Брагин. К «Дожинкам» здесь реконструировали более 100 объектов: городские парки, административные здания, жилые массивы, километры тепловых и водопроводных сетей.
Татьяна Котлобай, жительница Брагинского района:
Для небольшого Брагина это история о втором рождении. Масштабное благоустройство – импульс для развития райцентра на десятилетие вперед. А вот аграриям уже весной придется начинать все сначала. Посевная не за горами.
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Новости Беларуси. Брагин 24 ноября собрал аграриев юго-востока страны на главный праздник тружеников села, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на...
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