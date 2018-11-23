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«Это просто грандиозно»: кадры с первой генеральной репетиции финала детского «Евровидения-2018»

24.11.2018 17:28 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Первая генеральная репетиция финала детского «Евровидения» прошла в «Минск-Арене». На сцену в порядке, определенном жеребьевкой, вышли все 20 конкурсантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За тем, как это было, следила наш корреспондент Яна Шипко.

«Это просто грандиозно»: кадры с первой генеральной репетиции финала детского «Евровидения-2018»

Яна Шипко, СТВ:
Несмотря на приставку «евро», этот конкурс поистине глобальный музыкальный феномен. Уже завтра внимание поклонников «Евровидения» со всего мира будет приковано к Минску. Сейчас в «Минск-Арене» всего лишь репетиция, но атмосфера уже непередаваемая.

«Это просто грандиозно»: кадры с первой генеральной репетиции финала детского «Евровидения-2018»

«И радость, и слёзы»: участники детского «Евровидения» поделились эмоциями перед финалом

Сегодня участники выйдут на сцену дважды. Вечером генеральная репетиция со зрителями. В зале, конечно, будет аншлаг. Впрочем, даже на первом прогоне при пустом зале эмоции зашкаливают.

«Это просто грандиозно»: кадры с первой генеральной репетиции финала детского «Евровидения-2018»

Энджелос Дадалиас, журналист (Греция):
Это фантастика! Беларусь потрясающая страна, организация на фантастическом уровне. Сцена впечатляет! Это просто грандиозно. В этом году такой серьезный уровень, все участники с сильным вокалом, оригинальные номера! Мне нравится Сербия, Мальта, Франция. Но у Беларуси тоже очень классный номер!

«Это просто грандиозно»: кадры с первой генеральной репетиции финала детского «Евровидения-2018»

Яна Шипко:
Даже на репетиции поневоле переживаешь за юных участников. Сейчас все они выступили на сцене и собрались в секторе напротив. Именно там завтра делегации будут томиться в ожидании заветных баллов. Можно представить себе, какое же волнение там будет царить. Но пока до финала остается чуть больше суток, и Минск готов зажигать.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Первая генеральная репетиция финала детского «Евровидения» прошла в «Минск-Арене». На сцену в порядке, определенном жеребьевкой, вышли все 20...
 
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