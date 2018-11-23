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«Мир» организовал мастер-классы со звездами фигурного катания

24.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Встать на коньки может каждый. Всем начинающим решили помочь коллеги с белорусской радиостанции «Мир». Они организовали мастер-классы с мировыми звездами  фигурного катания. Несколько движений освоила и корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова.

В Беларуси стартовал «Ледниковый период» – все белорусы вышли на коньках на ледовые арены. И это не просто так. Впереди грандиозное событие – чемпионат Европы по фигурному катанию.

Фигурист Михаил Королюк и сейчас с закрытыми глазами сделает не только двойной тулуп. Он крепко стоит на коньках, но в этом году на лед не выйдет.

«Атмосфера колоссальная на таких мероприятиях. Вся Европа приезжает. Сильнейшие спортсмены. Хотелось бы еще раз ощутить эту атмосферу, сразиться с сильнейшими спортсменами, себя показать», – поделился Королюк.

Сегодня он вместе со своими коллегами дает мастер-класс всем желающим.

«Радио «Мир» является информационным спонсором, и мы организовали такие мастер-классы. Это была наша идея, и мы хотели организовать мероприятия для белорусов на открытом воздухе. Когда мы узнали, что будет чемпионат Европы, то мы решили объединить усилия: и наши ди-джеи, и наши ведущие помогают создать праздничное настроение. А со стороны оргкомитета  профессионалы и чемпионы Беларуси дают мастер-класс», – сказал главный редактор студии радио Представительства МТРК «Мир» в Республике Беларусь Алексей Адашкин.

Акция радио «Мир» продлится до самого чемпионата. Каждые выходные на центральном минском катке будут работать ди-джеи, а титулованные звезды фигурного катания будут проводить мастер-классы.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в 111-й раз. Комплекты медалей разыграют в мужском и женском одиночном катании, парном, а также в спортивных танцах на льду. Участие примут сильнейшие фигуристы континента, в том числе мировые лидеры.



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Мероприятие приурочено к чемпионату Европы по фигурному катанию, который состоится в январе следующего года.
 
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