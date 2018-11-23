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«Мир» организовал мастер-классы со звездами фигурного катания
24.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Встать на коньки может каждый. Всем начинающим решили помочь коллеги с белорусской радиостанции «Мир». Они организовали мастер-классы с мировыми звездами фигурного катания. Несколько движений освоила и корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова.
В Беларуси стартовал «Ледниковый период» – все белорусы вышли на коньках на ледовые арены. И это не просто так. Впереди грандиозное событие – чемпионат Европы по фигурному катанию.
«Атмосфера колоссальная на таких мероприятиях. Вся Европа приезжает. Сильнейшие спортсмены. Хотелось бы еще раз ощутить эту атмосферу, сразиться с сильнейшими спортсменами, себя показать», – поделился Королюк.
Сегодня он вместе со своими коллегами дает мастер-класс всем желающим.
«Радио «Мир» является информационным спонсором, и мы организовали такие мастер-классы. Это была наша идея, и мы хотели организовать мероприятия для белорусов на открытом воздухе. Когда мы узнали, что будет чемпионат Европы, то мы решили объединить усилия: и наши ди-джеи, и наши ведущие помогают создать праздничное настроение. А со стороны оргкомитета профессионалы и чемпионы Беларуси дают мастер-класс», – сказал главный редактор студии радио Представительства МТРК «Мир» в Республике Беларусь Алексей Адашкин.
Акция радио «Мир» продлится до самого чемпионата. Каждые выходные на центральном минском катке будут работать ди-джеи, а титулованные звезды фигурного катания будут проводить мастер-классы.
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Мероприятие приурочено к чемпионату Европы по фигурному катанию, который состоится в январе следующего года.
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