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«Драконы, ангелы, люди и прочие» Необычная выставка работает в Бресте

24.11.2018 22:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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В субботу, 24 ноября, в музее "Брест театральный» прошло открытие очень необычной выставки под названием «Драконы, ангелы, люди и прочие». Это выставка работ Турчук Светланы Петровны – мамы ученика 2 «А» СШ №12 Даниленко Артёма.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60911.php

«Драконы, ангелы, люди и прочие» Необычная выставка работает в Бресте

Светлана Петровна познакомила нас со своей коллекцией кукол из папье-маше. Все они созданы ею самой. Начала экскурсию и частично вела её Анна Филипповна, но, всё же, ведущая роль досталась на этот раз автору работ – Светлане Петровне.

Она рассказала детям о том, что такое папье-маше, когда и где зародилось это искусство, как появляется на свет такая кукла. Рассказала о сложностях, которые порой приходится преодолевать, чтобы воплотить свой замысел в жизнь. Привела пример проблемы, с которой столкнулась при создании очередной куклы – и тут же получила от Дмитренко Ксении совет, как решить эту проблему…


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60911.php

«Драконы, ангелы, люди и прочие» Необычная выставка работает в Бресте

Всегда интересно, когда о своих творениях рассказывает сам автор. Светлана Петровна рассказала нам о том, какую идею она воплощала в своих произведениях, как они появились на свет.

Мы услышали также в кратком пересказе несколько сказочных историй о персонажах, придуманных и воплощённых ею в виде кукол из папье-маше. Было очень интересно, все, и дети, и взрослые, слушали Светлану Петровну очень внимательно.

К тому же у нас была уникальная возможность спросить о том, что нас заинтересовало у самого автора работ.

 
Теги: Брест
 
 
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В субботу, 24 ноября, в музее "Брест театральный» прошло открытие очень необычной выставки под названием «Драконы, ангелы, люди и прочие». Это выставка работ Турчук...
 
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