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Экстралига «А»: самые интересные хоккейные матчи субботы

24.11.2018 22:24 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Субботний день завершился четырьмя хоккейными матчами экстралиги «А». В каждом из поединков было на что посмотреть, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Экстралига «А»: самые интересные хоккейные матчи субботы

Самое интересные в видеоматериале Натальи Федорцовой.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Субботний день завершился четырьмя хоккейными матчами экстралиги «А». В каждом из поединков было на что посмотреть, сообщили в программе...
 
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