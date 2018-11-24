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Фаны «Ривер Плейт» атаковали автобус «Бока Хуниорс». Пострадали игроки, финал Кубка Либертадорес отложен

24.11.2018 23:53 — Разное | Tut.by  
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Время начала ответного финального матча Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» — Бока «Хуниорс» (первая игра — 2:2) было перенесено сначала на один час, затем еще на час, а потом — на следующий день, сообщает Sports.ru.

Фанаты «Ривера» организовали засаду и атаковали командный автобус «Боки» перед игрой. Транспортное средство получило серьезные повреждения, несколько окон были разбиты.

Полиция применила слезоточивый газ, чтобы утихомирить толпу болельщиков. Сообщается, что газ через разбитые окна попал в автобус, несколько игроков «Боки» плохо перенесли его воздействие, у них началась рвота.

По словам генерального секретаря «Бока Хуниорс» Кристиана Грибаульдо, некоторые футболисты получили порезы от осколков и не готовы сыграть сегодня.

Так, полузащитнику Пабло Пересу осколок стекла попал в глаз. Он и еще несколько игроков были доставлены в больницу.

Сообщается, что болельщики «Ривер Плейт» забрасывали камнями машины скорой помощи, уезжавшие со стадиона с игроками «Боки».

Президенты клубов встретились, чтобы обсудить дальнейшие действия. «Бока» просила как минимум перенести время начала игры.

Сначала было принято решение перенести начало на один час — на 00.00 по белорусскому времени, а затем еще на более поздний срок — на 1.15.

В сети появились фото и видео из раздевалки «Бока Хуниорс», на которых видно, в каком стрессовом состоянии находятся футболисты после произошедшего.

— Нас заставляют играть, но мы не в состоянии. Наш медик под огромным давлением, он должен делать свою работу. Игроки кашляют, их тошнит. У меня горело горло. Мы хотим сказать, что нас заставляют принять участие в матче. Три наших футболиста находятся не в лучшем состоянии. Ситуация не меняется, нам говорят, что игра начнется в 19.15 (1.15 по минскому). Ни один футболист «Ривер Плейт» не подошел к нам, ничего не спросил, не было никаких сообщений, — приводит As слова форварда «Боки Хуниорс» Карлоса Тевеса.

В итоге было объявлено, что матч перенесен на следующий день, 25 ноября.

 
 
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Фанаты «Ривера» организовали засаду и атаковали командный автобус «Боки» перед игрой. Транспортное средство получило серьезные повреждения, несколько окон были...
 
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