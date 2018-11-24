Наталия Орейро сняла клип в Балашихе

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро представила клип на песню «To Russia with Love», снятый в подмосковной Балашихе. Видео опубликовано на YouTube .

По сюжету Орейро приезжает в город Орейрово, где встречается со своими поклонницами. Она привозит им наряды и устраивает праздник. Звезда сериала «Дикий ангел» спела часть песни на русском языке, а в конце ролика поздравила всех с Новым годом.

В комментарии «Российской газете» Орейро рассказала, что хотела бы записать альбом на русском. «Я хочу изучить его получше. Каждый раз, когда я приезжаю, то узнаю новые слова. Это трудный язык, хотя испанский тоже трудный. Но мне бы хотелось петь больше на русском, чем на английском», — рассказала она.