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Интернет-издание, опубликовавшее статью о таракане в булочке «Любаша», разместило опровержение на свой материал

24.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Интернет-издание, опубликовавшее статью о таракане в булочке «Любаша», разместило опровержение на свой материал

На днях одно из гродненских интернет-изданий «наделало шуму» своей публикацией: о том, что якобы в запакованной булочке местного производителя под пленкой покупатель обнаружил таракана. Фото хлебобулочного изделия прилагалось. 

Материал вызвал резонанс. На сайтах многочисленные комментаторы рассуждали, где и как насекомое могло попасть под пленку. К расследованию подключились журналисты. Телеканал «Гродно плюс», решив докопаться до истины, изучил ситуацию со всех сторон. Реальное положение дел мог бы прояснить автор нашумевшего снимка, но интернет-портал заверил тележурналистов, что «покупатели отказываются общаться со СМИ». Отказ от комментариев невольно наталкивает на мысль о степени достоверности информации. 

Интернет-издание, опубликовавшее статью о таракане в булочке «Любаша», разместило опровержение на свой материал

Через день выхода статьи в свет интернет-ресурс опубликовал опровержение. 

– Материал про булочку «Любаша» имел только одну сторону освещения – покупателя и не подвергался соответствующей проверке, в связи с чем невозможно сделать однозначный вывод о том, что насекомое попало в булочку на производстве ОАО «Гроднохлебпром», – сказано в опровержении собственного сообщения. 

Интернет-издание, опубликовавшее статью о таракане в булочке «Любаша», разместило опровержение на свой материал

 
Теги: Гродно
 
 
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На днях одно из гродненских интернет-изданий «наделало шуму» своей публикацией: о том, что якобы в запакованной булочке местного производителя под пленкой...
 
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