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Экологи обеспокоены: в домашних аптечках белорусов излишек лекарств

24.11.2018 — Разное | Полымя  
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Экологи обеспокоены: в домашних аптечках белорусов излишек лекарств

Людей лечит – природу калечит

В каждом доме есть лекарственные средства: любая семья хранит в своих домашних аптечках таблетки, мази, всевозможные лечебные жидкости и препараты. По данным Центра экологических решений, практически у всех белорусов (97%) есть таблетки.

Что любопытно: почти половина (48,8%) тех, у кого они есть, хранит их в количестве более 10 упаковок. А мази в тюбиках есть у четырех из каждых пяти белорусов (82,9%), жидкие лекарства во флаконах – у трех из каждых четырех (74,1%), упаковки растительных препаратов – у каждого второго (50%). Жидких лекарств, растительных препаратов и мазей у нашего населения хранится гораздо меньше, чем таблеток: более 10 единиц данных видов имеют около 5% тех, у кого есть такие лекарства, а большинство (70–80%) обычно имеет дома менее 5 единиц таких категорий лекарственных препаратов. Казалось бы, цифры и цифры, что тут удивительного. Да, эти цифры, может быть, и не столь убедительны, а вот то, что за ними стоит…

Где скрывается опасность

Остатки лекарственных средств обнаруживаются в окружающей среде во всем мире. Тревога о том, что они вредят здоровью людей и природе, все чаще звучит в средствах массовой информации. В Беларуси также обнаружены такие остатки: специалисты их находят в реках, озерах и сточных водах. Результаты исследований последних двух лет свидетельствуют, что в составе сточных вод крупных городов республики есть гормональные препараты, антибиотики, противовоспалительные и другие средства. К сожалению, современные системы очистки не способны улавливать маленькие молекулы лекарственных средств, а значит, они могут оказаться в питьевой воде.

Это, как отмечает заведующая кафедрой фармацевтической химии БГМУ доцент Наталья Яранцева, может негативно сказаться на здоровье населения. Например, гормональные препараты могут вызвать проблемы репродуктивного характера, антибиотики – привести к резистентности микроорганизмов, и человек впоследствии не сможет лечиться от жизнеугрожающих заболеваний.

Безусловно, лекарства в первую очередь могут попадать в окружающую среду на этапе производства со сточными водами от фармацевтических предприятий, с городскими сточными водами, где они оказываются в процессе естественного выделения человеком. Но при отсутствии налаженной системы сбора образующихся у населения отходов лекарств они попадают либо в канализацию, либо выбрасываются в обычную мусорницу. И это обстоятельство тоже представляет собой немалую угрозу: ведь опасные вещества могут позднее разноситься животными, птицами, попадая в почву и подземные воды. Данные, подготовленные Центром экологических решений при аналитической поддержке Белорусского государственного технологического университета, Белорусского национального технического университета и Национальной академией наук Республики Беларусь, говорят сами за себя.

Почему у белорусов накапливаются отходы лекарств?

Таблетки с истекшим сроком годности есть у 14,6% населения Беларуси, мази – у 9,5%, жидкие лекарства – у 4,1% и растительные препараты – у 4,9%. И если примерно в 90% случаев наличия просроченных препаратов у населения хранится не более 5 штук таких лекарств, то количество негодных таблеток намного больше: фактически каждый третий обладатель таких таблеток хранит дома более 5 опасных упаковок. Главная причина образования просроченных препаратов связана с тем, что две трети белорусов (65,5%) покупают больше лекарств, чем им это необходимо, случается, что и несколько раз в году. У трети белорусов (33,8%) просроченные средства образуются после обновления домашней аптечки, а у каждого седьмого жителя (14,4%) – после обновления автомобильной аптечки.

Что делать

Выход из опасной ситуации один: необходимо создание организованной системы сбора отходов лекарственных средств от населения. Определенные подвижки в этом вопросе есть: полгода назад в 40-й клинической поликлинике Минска по инициативе Центра экологических решений совместно с комитетом по здравоохранению Мингор-исполкома и при поддержке коалиции «Чистая Балтика» (Швеция), был установлен контейнер (пока, к сожалению, единственный в Минске) для сбора испорченных лекарств от населения.

Как отметила сотрудник программы по химической безопасности и отходам Центра экологических решений Наталья Блыщик, установка контейнера стала важным шагом в разработке системы сбора и утилизации просроченных лекарств от населения в нашей стране. А директор центра Евгений Лобанов видит положительный эффект еще масштабнее: по его мнению, развитие системы сбора лекарств от населения в Беларуси в перспективе будет содействовать уменьшению загрязнения морских экосистем, в частности, – Балтийского моря! После того, как схема будет отработана, ее, по мнению специалистов, можно будет использовать и в других учреждениях.

Мы с интересом отправились в 40-ю поликлинику: действительно, на видном месте возле охраны обнаружен заметный красный ящик – пожалуйста, к вашим услугам. За 10 минут пребывания возле контейнера обращаем внимание, как женщина пенсионного возраста достает что-то из кармана и выбрасывает в красный ящик. Оказалось, Лариса Владимировна живет неподалеку и время от времени отправляет «сомнительные», по ее словам, запасы в специальный контейнер: «Очень правильное начинание, можно только догадываться, сколько на руках у людей не нужных лекарств, а куда их девать? В обычное мусорное ведро ведь рука не поднимается выбрасывать – это же химия, которая людей лечит, а природу калечит…»

Какая сознательная женщина, стоит у нее поучиться. Как оказалось, Лариса Владимировна всю трудовую жизнь проработала учителем биологии… Но совсем не обязательно быть учителем, чтобы усвоить простую истину: просроченным лекарствам, как и всевозможным элементам питания, ртутьсодержащим лампам и другим опасным отходам – место в отдельных от обычных коммунальных отходов контейнерах.

Некоторые зададут закономерный вопрос: а куда попадают просроченные или испорченные лекарства из таких мест, какой в них смысл, если лекарства будут потом утилизированы как обычные бытовые отходы? Этот пилотный проект предусматривает «правильную» утилизацию: со специализированным предприятием по переработке отходов заключен договор. Содержимое такого контейнера утилизируется должным образом. Как пояснили в Центре экологических решений, сжигается. В установке подобных контейнеров в поликлиниках и аптеках есть определенный смысл: контейнер в таких местах может быть дополнительным указанием на то, что покупать слишком много лекарств – неправильно.

Де-факто и де-юре

С отходами лекарственных средств предприятий и организаций юридически все ясно: там действует своя нормативная база в виде Закона Республики Беларусь «О лекарственных средствах», Инструкции №81 «О правилах и методах обезвреживания отходов лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники», Положения «О порядке хранения, транспортировки, изъятия из обращения, возврата производителю или поставщику, уничтожения лекарственных средств» и др. А вот ситуация де-юре с отходами лекарственных средств от населения пока сложнее.

Как сообщили в приемной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания, на 2019 год запланирована работа над изменениями и дополнениями закона «О лекарственных средствах», но над какими – вопрос к разработчику, министерству здравоохранения. В пресс-службе министерства подтвердили: в Беларуси нет специального нормативного правового акта о порядке утилизации лекарственных средств с истекшим сроком годности, находящихся у населения, и конкретных планов по его разработке пока нет.

Получается, что лекарства, у которых истек срок хранения, де-факто представляют собой отходы потребления и подлежат обращению, как с коммунальными отходами. Соответственно, на такие отходы, образовавшиеся у населения, распространяются требования, установленные к обращению с коммунальными отходами. Так что большинство из нас продолжает выбрасывать «подозрительные» таблетки, бутылочки и тюбики в обычное мусорное ведро… Несмотря на то, что отходы лекарств относятся к опасным, не создана система их раздельного сбора: основная причина в том, что расходы по такому сбору подобных опасных коммунальных отходов не оплачиваются.

А почему бы не поступить с ними, как, например, с батарейками или ртутьсодержащими лампами, включенными в перечень товаров, на который действует расширенная ответственность производителя? Согласно такой ответственности, производители платят за производство и импорт независимому органу, регулирующему сбор таких отходов. Вопросы пока остаются, но будем надеяться, что вскоре производители, законодатели и потребители придут к общему решению.

Источник: «7 дней» (текст Дмитрия ШАМКО)

 
Теги: Минск
 
 
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Людей лечит – природу калечит В каждом доме есть лекарственные средства: любая семья хранит в своих домашних аптечках таблетки, мази,
 
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