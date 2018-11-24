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Бизнес-центр в Москве рухнул на дорогу
Бизнес-центр «Северянин», расположенный на улице Красная Сосна в столице, рухнул прямо на проезжую часть. Кадрами в Сети делятся очевидцы обрушения.
Как
При этом в момент, когда 12-этажное здание начинает рушиться, по дороге все еще движутся автомобили. Как отметили очевидцы в соцсетях, рабочие успели выбежать на проезжую часть и предупредить водителей.
Как уточняет сайт газеты «Известия», пострадавших в результате обрушения нет. Ранее здание было решено снести с помощью спецтехники, его начали разбирать по частям.
В настоящее время неизвестно, было ли обрушение запланированным, или же это произошло случайно.
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Бизнес-центр «Северянин», расположенный на улице Красная Сосна в столице, рухнул прямо на проезжую часть. Кадрами в Сети делятся очевидцы обрушения.
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