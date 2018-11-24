Бизнес-центр в Москве рухнул на дорогу

передает Oxu.Az, на ролике видно, как за считанные секунды «Северянин» сначала складывается, как карточный домик, а затем обрушивается на дорогу. Все вокруг моментально обволакивают клубы пыли. КакOxu.Az, на ролике видно, как за считанные секунды «Северянин» сначала складывается, как карточный домик, а затем обрушивается на дорогу. Все вокруг моментально обволакивают клубы пыли.





При этом в момент, когда 12-этажное здание начинает рушиться, по дороге все еще движутся автомобили. Как отметили очевидцы в соцсетях, рабочие успели выбежать на проезжую часть и предупредить водителей.









Как уточняет сайт газеты «Известия», пострадавших в результате обрушения нет. Ранее здание было решено снести с помощью спецтехники, его начали разбирать по частям.





В настоящее время неизвестно, было ли обрушение запланированным, или же это произошло случайно.



