ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бизнес-центр в Москве рухнул на дорогу

24.11.2018 21:52 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Бизнес-центр «Северянин», расположенный на улице Красная Сосна в столице, рухнул прямо на проезжую часть. Кадрами в Сети делятся очевидцы обрушения.

Как передает Oxu.Az, на ролике видно, как за считанные секунды «Северянин» сначала складывается, как карточный домик, а затем обрушивается на дорогу. Все вокруг моментально обволакивают клубы пыли.

При этом в момент, когда 12-этажное здание начинает рушиться, по дороге все еще движутся автомобили. Как отметили очевидцы в соцсетях, рабочие успели выбежать на проезжую часть и предупредить водителей.

Как уточняет сайт газеты «Известия», пострадавших в результате обрушения нет. Ранее здание было решено снести с помощью спецтехники, его начали разбирать по частям.

В настоящее время неизвестно, было ли обрушение запланированным, или же это произошло случайно.


 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бизнес-центр «Северянин», расположенный на улице Красная Сосна в столице, рухнул прямо на проезжую часть. Кадрами в Сети делятся очевидцы обрушения.
 
Новости дня
Новости разные
 
Чудно! Норвежский лыжник бросил бежать за несколько метров до финиша, думая, что уже победил
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Новы дзень (Жлобин)
25.11.2018
Mir24.TV Belarus
Лоевский край
Заря над Неманам
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика