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Чудно! Норвежский лыжник бросил бежать за несколько метров до финиша, думая, что уже победил
И тут его обошел россиянин Александр Большунов.
Россиянин Александр Большунов выиграл первую лыжную спринтерскую гонку сезона. Большую часть дистанции он шел вторым, а лидировал норвежец Йоханнес Клэбо. Когда до финиша оставалось совсем чуть-чуть, тот прекратил бежать, думая, что победил — и в этот момент его обогнал Большунов. Клэбо бросился догонять россиянина, но не успел.
После гонки Клэбо сказал, что допустил юниорскую ошибку. Он так расстроился, что не стал фотографироваться с другими участниками забега и отказался общаться с прессой,
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И тут его обошел россиянин Александр Большунов.
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