Чудно! Норвежский лыжник бросил бежать за несколько метров до финиша, думая, что уже победил

Россиянин Александр Большунов выиграл первую лыжную спринтерскую гонку сезона. Большую часть дистанции он шел вторым, а лидировал норвежец Йоханнес Клэбо. Когда до финиша оставалось совсем чуть-чуть, тот прекратил бежать, думая, что победил — и в этот момент его обогнал Большунов. Клэбо бросился догонять россиянина, но не успел.









сообщает Медуза. После гонки Клэбо сказал, что допустил юниорскую ошибку. Он так расстроился, что не стал фотографироваться с другими участниками забега и отказался общаться с прессой,Медуза.



