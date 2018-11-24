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Объявилась женщина, которую ищет милиция. Они с мужем привезли в больницу избитого парня, тот умер

24.11.2018 21:25 — Разное | Партизан  
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Вот уже два месяца белорусская милиция ищет супружескую пару, которая 30 сентября привезла в больницу сильно избитого парня, медикам спасти пациента не удалось.


Фото: Катерина Борисевич, TUT.BY

В тот же день Кристина и Артур уехали из страны. Как рассказала TUT.BY Кристина, это всего лишь стечение обстоятельств, они и до происшествия планировали запускать бизнес в России. Почему все это время Кристина не выходила на связь? Где сейчас находится ее муж? И видела ли она драку? Об этом минчанка рассказала порталу TUT.BY.

— Я так дрожу с тех пор, как увидела в интернете сюжет, что мы в розыске, — отмечает 29-летняя Кристина, пытаясь остановить дрожь в руках. — Мне кажется, это страшный сон, я проснусь и все будет как раньше.

В Минск Кристина вернулась несколько дней назад, говорит, точную дату вспомнить не может, потому что все дни плывут перед глазами после последнего разговора с мужем в Москве.

Напомним, 10 октября столичная милиция сообщила: супружеская пара объявлена в розыск. Следствие подозревает 33-летнего Артура (мужа Кристины. — Прим.TUT.BY) в том, что он выпивал спиртное в компании трех человек, а затем нанес 25-летнему парню множественные удары по голове и туловищу.


— Затем ныне подозреваемый мужчина со своей супругой доставили парня в больницу, после чего скрылись на автомобиле. От полученных травм молодой человек скончался в больнице, — рассказывала официальный представитель Октябрьского РУВД Эвелина Дручинина.

У Кристины другая версия происходящего, по которой она и ее муж стали заложниками обстоятельств.

— Накануне мы с супругом повздорили, он у меня сильный и красивый, поэтому отношусь к нему ревностно. В общем, Артур ушел из дома, я, обиженная, осталась с маленьким ребенком. Почему-то в три часа ночи резко вскочила с кровати, смотрю, супруга нет и машины во дворе. Стала ему звонить, он ответил, что спит в машине и скоро вернется, — вспоминает Кристина. — Уже утром мне позвонила продавец из магазина, сказала, Артур там, его телефон был на тот момент недоступен. Мы связались позже: «Кристина, надо, чтобы ты приехала. Здесь проблемы. Нужно отвезти человека в больницу».

«Не лезь не в свое дело!»

Кристина утверждает: она не знает, чем точно занимается ее муж-бизнесмен. В их семье мужчина зарабатывает деньги, а она — не задает лишних вопросов, занимается домом и воспитывает трехлетнего ребенка. Магазин, в котором случилась драка, принадлежит другу Артура. Везти избитого парня в больницу мужчина не мог, за вождение в пьяном виде он лишен прав и даже отбывал арест.

— Когда приехала, в магазине было еще двое незнакомых парней. Мы все вместе посадили избитого на заднее сиденье, он дышал, что-то бормотал, у него было распухшее лицо. Я вбила в навигаторе 1-ю больницу и поехали. Конечно, спросила у супруга что случилось. Он ответил, мол, один молодой человек подрался с этим, на остальные вопросы повторял одно и то же: «Не лезь не в свое дело!», — продолжает рассказывать Кристина. — В больницу приехали все вместе, муж зашел в отделение, а затем пострадавшего увезли на каталке.

В тот же день супруги уехали из страны в Россию.

— Артур хотел открыть ресторан, так сложилось, что ему позвонили и нужно было срочно выезжать в Москву. Мы не сбегали в Россию, мы уехали по делам, — уточняет Кристина.

Она категорически отрицает, что это был побег.

— Неужели вы не видели в соцсетях, на различных сайтах, что вас ищут в Беларуси?

— В социальных сетях меня нет, новости не читала, друзей или близких, с которыми постоянно на связи, нет.

— И ни разу не задавались вопросом, что с тем парнем, которого привезли в больницу?

— Даже подумать не могла, что он умрет. И тогда, и сейчас уверена: мой муж ни при чем. Когда начинала супруга о чем-то спрашивать, он резко меня осаживал: «Не лезь!»

— Вы все время были в Москве?

— Первое время да, муж постоянно пропадал на переговорах, я занималась хозяйством. Затем поехали в сторону Челябинска. Женская интуиция подсказывала, происходит что-то не то. У нас состоялся серьезный разговор. И тогда Артур показал видео о нас в интернете: «Ты с ума сошел? Почему я об этом не знала раньше?» Супруг ответил: «Не знаю, почему все бочки на меня. Боялся тебе сказать, поверь, я не виноват». И я ему верю, мы семь лет вместе. Предложила супругу вернуться домой, во всем разобраться. Артур пока боится, что никто не будет разбираться, его закроют и все. Конечно, он приедет, но позже.

Кристина и Артур расстались в Москве, договорившись встретиться уже дома.

— Пока вы были в России, вы свободно пользовались телефонами, банковскими карточками?

— Карточек у нас нет, мы всегда рассчитываемся наличкой. У Артура был телефон с российским номером. Переживали за ребенка, которого оставили на время отъезда у его родителей.

По данным TUT.BY, по уголовному делу Кристина проходит в качестве свидетеля. Двое молодых людей задержаны и водворены в изолятор, им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 147 УК (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).


— Не знаю, где сейчас мой муж, что он делает, когда выйдет на связь, — плачет Кристина. — Наши фотографии показали на всю страну, иду по улице и, кажется, все на меня смотрят. Только за что?

Женщина говорит, что после встречи с журналистом собирается пойти в Следственный комитет.


 
Теги: Минск
 
 
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Вот уже два месяца белорусская милиция ищет супружескую пару, которая 30 сентября привезла в больницу сильно избитого парня, медикам спасти пациента не удалось.
 
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