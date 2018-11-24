25 ноября. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин (в этот день в 1961 году в Доминиканской Республике по приказу Рафаэля ТРУХИЛЬО были зверски убиты три сестры Мирабал - политические активистки).

Босния - День государственности.

ПРИМЕТЫ:

Иван Милостивый. Если идёт дождь или снег, то оттепели будут до Введенья (4 декабря). Окончание свадебных недель.

РОДИЛИСЬ:

1562 Лопе Феликс де ВЕГА (КАРПЬО), испанский поэт и драматург. Написал около 2 тысяч (!) пьес.

1712 Шарль Мишель ДЕЛЕПИ (де л’ЭПИ), французский аббат, разработавший язык жестов (дактильную азбуку) для глухонемых. Когда его попытка создать алфавит знаков увенчалась успехом, аббат решил посвятить жизнь обучению глухонемых детей и организовал в 1770 году в Париже первую в мире подобную школу.

1810 Николай Иванович ПИРОГОВ, российский хирург и анатом, основоположник военно-полевой хирургии. Провёл более 10 тысяч операций.

1844 Карл Фридрих Михаэль БЕНЦ, немецкий инженер и автомобильный промышленник. В 1885 году создал первый в мире автомобиль «Motorwagen», который сейчас хранится в Мюнхене.

1925 Нонна (Ноябрина) Викторовна МОРДЮКОВА, российская актриса. В 1992 году английская энциклопедия «Кто есть кто» («Who is who») включила Мордюкову в десятку самых выдающихся актрис ХХ века.

1968 Эрнест Гедревич МАЦКЯВИЧЮС, российский телеведущий. У него дочь.

1981 Хаби (Хабьер) АЛОНСО (ОЛАНО), испанский футболист. У него трое детей.

СОБЫТИЯ:

2348 до н.э В этот день, по расчётам некоторых исследователей Библии (их немало, у каждого свои доводы и выводы), «разверзлись хляби небесные» - и начался Всемирный потоп.

1735 В Москве отлили 202-тонный Царь-колокол. Под названием «Царь-колокол» на Руси известны также ещё два колокола - отлитые в начале XVII века и в 1654 году (весил около 130 т). Последний разбился при пожаре 1701 года, а его части были использованы при отливке Царь-колокола.

1867 Альфред НОБЕЛЬ запатентовал изобретённый им динамит.

Да, на Земле довольно многолюдно,

И населенью нравится расти,

Но надо быть изрядным жизнелюбом,

Чтоб взять, да динамит изобрести.

1884 В США было запатентовано сухое молоко.

1913 Российский лётчик П.Н. НЕСТЕРОВ впервые выполнил «мёртвую петлю».

1918 Розике ШВИММЕР стала первой в мировой истории женщиной-послом (посол Венгрии в Швейцарии). Россиянка Александра КОЛЛОНТАЙ, которую в СССР называли первой женщиной-послом в мире, вступила в должность лишь в 1923 году.

1938 День рождения борьбы самбо.

1964 В СССР впервые в продаже появились женские шубы из искусственного меха.

1978 Умерла американка Элейн ЭСПОЗИТО, впавшая в кому 6-летней девочкой 6 августа 1941 года, когда ей делали операцию аппендицита, и пробывшая в бессознательном состоянии 37 лет 111 дней.

1993 На аукционе в Лондоне была заплачена самая высокая цена за фотокамеру - камера марокканского султана Абделя АЗИЗА, сделанная из золота, была продана за $59.459.

2016 На 91-м году жизни умер Фидель КАСТРО, глава Кубы.