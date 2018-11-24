

В Солигорске отметили день чествования ветеранов органов внутренних дел Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев

В 2007 году приказом МВД был установлен День чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД Республики Беларусь. В нашей стране 10 ноября отмечается День чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД Беларуси. Дата 10 ноября выбрана отнюдь не случайно. Дело в том, что для многих сотрудников милиции этот день связан с праздником советской милиции.













9 ноября текущего года в танцевальном фойе Дворца культуры г. Солигорска состоялось торжественное офицерское собрание, посвященное празднику. В мероприятии принимали участие личный состав отдела, а также ветераны РОВД, которые многие годы своей жизни посвятили служению народу, укреплению и поддержанию правопорядка на территории Солигорщины.













Открыл встречу и поздравил присутствующих со значимыми для белорусской милиции датами начальник Солигорского РОВД подполковник милиции Александр Александрович Шаровар. Он высказал благодарность в адрес ветеранов, за плечами которых – безупречное служение государственным интересам, бесценный профессиональный и жизненный опыт. Эти достойные люди являются для молодых сотрудников примером ответственности, верности избранному делу.



Особое внимание начальника отдела было обращено на деятельность ветеранской организации. Мудрые, авторитетные и ответственные активисты ветеранского «подразделения» участвуют в воспитании личного состава РОВД, пропаганде милицейских традиций, всегда отзываются на призыв оказать помощь товарищам, которые в этом нуждаются.



На встрече были отмечены усердная работа и заслуги лучших работников Солигорского РОВД, ветеранов на которых необходимо равняться нынешнему поколению сотрудников, с таким же упорством достигать результатов в оперативно-служебной деятельности. В этот торжественный вечер много теплых слов прозвучало в адрес ветеранов Солигорского РОВД.



Были и награждения. На торжественном собрании были вручены заслуженные награды, а также памятные сувениры. В этот день многим действующим сотрудникам Солигорского РОВД приказом Министра внутренних дел были присвоены очередные специальные звания.











От имени ветеранов Солигорского РОВД с приветственным словом к участникам торжественного собрания обратился председатель ветеранской организации Солигорского РОВД, полковник милиции в запасе Адам Алексеевич Кривальцевич.













Концертная программа праздника была достаточно разноплановой. Своими выступлениями зрителей радовали солисты Дворца культуры г. Солигорска: Геннадий Сивцов, Андрей Цуба, Виктория Нагорная и Виктория Радохлеб.

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