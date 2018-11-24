ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко поручил новому мэру Минска навести порядок в горисполкоме

25.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

В Минске – новый мэр, им стал Анатолий Сивак. Кандидатуру сегодня утвердил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает телеканал «МИР 24». 

До настоящего времени Анатолий Сивак работал в должности министра транспорта и коммуникаций страны. 

Три недели – именно столько времени выделил белорусский лидер новому мэру столицы, чтобы войти в курс дел минского горисполкома. 

«Мне надо серьезно поговорить с аппаратом и исполкомом, у меня много вопросов не только к Шорцу, но и к самим членам аппарата исполкома. Вы ответственны за город, и вам решать эти проблемы», – сказал Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что Анатолию Сиваку необходимо в сжатые сроки разобраться с кадровыми вопросами.

Ранее Лукашенко отчитал правительство за отток строителей из Беларуси. По мнению президента, чтобы решить проблему, нужно повышать строителям зарплату. Сейчас среднемесячный оклад в этой сфере составляет 500 долларов. Также Лукашенко предложил сократить некоторые статьи расходов и отдать освободившиеся деньги рабочим.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 97
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее Анатолий Сивак работал в должности министра транспорта и коммуникаций страны. Глава государства дал ему три недели, чтобы войти в курс дел минского...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Солигорске отметили день чествования ветеранов органов внутренних дел
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Новы дзень (Жлобин)
25.11.2018
Mir24.TV Belarus
Лоевский край
Заря над Неманам
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика