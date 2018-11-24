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Лукашенко поручил новому мэру Минска навести порядок в горисполкоме
25.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Минске – новый мэр, им стал Анатолий Сивак. Кандидатуру сегодня утвердил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает телеканал «МИР 24».
До настоящего времени Анатолий Сивак работал в должности министра транспорта и коммуникаций страны.
Три недели – именно столько времени выделил белорусский лидер новому мэру столицы, чтобы войти в курс дел минского горисполкома.
«Мне надо серьезно поговорить с аппаратом и исполкомом, у меня много вопросов не только к Шорцу, но и к самим членам аппарата исполкома. Вы ответственны за город, и вам решать эти проблемы», – сказал Лукашенко.
Глава государства подчеркнул, что Анатолию Сиваку необходимо в сжатые сроки разобраться с кадровыми вопросами.
Ранее Лукашенко отчитал правительство за
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Ранее Анатолий Сивак работал в должности министра транспорта и коммуникаций страны. Глава государства дал ему три недели, чтобы войти в курс дел минского...
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