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За сколько в Беларуси продаются подержанные авто элитных марок

25.11.2018 06:02 — Разное | Myfin  
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За сколько в Беларуси продаются подержанные авто элитных марок
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Jaguar

Jaguar X-Type 2001 года выпуска продается за 7 368 рублей, или $3 500. В объявлении не указано, на ходу ли машина, однако там отмечается, что с двигателем, коробкой передач и подвеской все в порядке.

За сколько в Беларуси продаются подержанные авто элитных марок

Скрин с сайта av.by.

«Без торга! движок коробка подвеска в порядке, косяки по кузову. Климат, навигация, телефон, зеркало с автозатемнением, чэнджер на 6СД, 5 литых дисков Р16, вайбер», – пишет продавец (орфография и пунктуация сохранены).

Объявление висит с конца мая, обновлялось в октябре. Машина находится в Минске.

Lexus

Lexus ES III 300 1998 года выпуска продается за 8 420 рублей, или $4 000. Продавец сообщает, что автомобиль полностью исправен, однако машина «требует покраски и работы с салоном».

За сколько в Беларуси продаются подержанные авто элитных марок

Скрин с сайта av.by.

Rolls-Royce

Rolls-Royce Silver 1985 года продается в Гродно. Продавец – «Торговый Дом «Восточный» –  реализует конфискованный автотранспорт в форме торгов.

33-летний автомобиль продается за 67 574 рублей, или $32 100.

«Легковой автомобиль, 4-х дверный седан, состояние удовлетворительное: сколы, царапины ЛКП, коррозия правой задней арки, облицовка салона и обивка сидений потерты, АКБ разряжена, двигатель запускается, видоизменен VIN-номер», – отмечается в описании.

За сколько в Беларуси продаются подержанные авто элитных марок

Скрин с сайта abw.by.

Porsche

Серебристый внедорожник Porsche Cayenne 2003 года продается за 14 735 рублей, или $7 000.

«В хорошем состоянии ничего не гремит и не стучит салон чистый, масла фильтра заменены, так же свечи и катушки на новые, масло от замены до замены в пределах 500 грамм, есть мелкие царапины по кузову, могу быть не доступен пишите в ватсап, торг уместен», – пишет продавец.

За сколько в Беларуси продаются подержанные авто элитных марок

Скрин с сайта ab.onliner.by

Автомобиль находится в Барановичах.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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